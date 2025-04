Grzybicze zapalenie płuc – jakie są objawy, jak przebiega leczenie?

Wysoka gorączka, dochodząca nawet do 39 stopni C, kaszel, któremu towarzyszy odkrztuszanie, dreszcze, ból w klatce piersiowej, spadek apetytu – to najbardziej charakterystyczne objawy grzybiczego zapalenia płuc.