Próchnica – co to takiego?



Próchnica to postępujące miejscowe niszczenie zęba, rozpoczynające się w miejscu korony zęba na powłoce zewnętrznej (szkliwie). Niszczeniu zęba sprzyja środowisko zewnętrzne jamy ustnej. Jeśli rozwój próchnicy nie zostanie zatrzymany, zaatakuje całe szkliwo, stopniowo zajmując znajdującą się pod spodem zębinę, co powoduje powstanie ubytku. Próchnica dociera do miazgi zębowej, która jest narażona na działanie zarazków znajdujących się w ubytku.

Bakterie próchnicy tworzą tzw. plamkę bakteryjną i powodują zapalenie dziąseł. Bakterie w plamce żywią się głównie cukrami obecnymi w jamie ustnej. Ich metabolizmowi towarzyszy produkcja dość silnych kwasów atakujących szkliwo i zębinę.

Próchnica to choroba zakaźna, może zostać przeniesiona z pierwszej osoby na drugą, np. przez pocałunek lub używanie wspólnej szczoteczki do zębów.

Reklama

Walka z próchnicą



Próchnica należy do jednej z najpowszechniejszych chorób zakaźnych na świecie. Jest przewlekłą chorobą wieku dziecięcego. W USA cierpi na nią ponad 40% 6-latków z zębami mlecznymi i ponad 85% 17-latków z zębami stałymi.

W profilaktyce próchnicy ważną rolę odgrywają:

higiena jamy ustnej,

odpowiednie żywienie,

wzmocnienie tkanek zębowych,

korekta ewentualnych nieprawidłowości w położeniu zębów.

Należy pamiętać, że ok. 90% resztek jedzenia po posiłkach eliminowanych jest w czasie 10-15 minut, a żeby usunąć pozostałe 10% potrzeba kolejnych 20 minut.

W celach profilaktycznych należy więc regularnie myć zęby i używać nici dentystycznej, by nie dopuścić do tworzenia się plamki bakteryjnej. Ważne jest ograniczenie spożywania cukrów, których potrzebuje plamka do rozpuszczenia twardych tkanek zęba. Warto zwrócić uwagę na konsystencję pokarmów – twarde pokarmy wymagają większego przeżuwania, w przeciwieństwie do pokarmów miękkich czy lepkich.

W zapobieganiu próchnicy zaleca się stosowanie pasty z fluorem. Nadmiar fluoru może zaszkodzić, dlatego trzeba rozsądnie używać środków zawierających ten pierwiastek.

Zobacz też: Jakie są najnowsze trendy w walce z bólem zęba?

Leczenie jest konieczne



Niewyleczenie zęba może wywołać:

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

choroby mózgu,

zapalenie nerwu wzrokowego i gałki ocznej,

zapalenie ucha środkowego,

choroby skóry,

zapalenie stawów i nerek,

chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy,

zapalenie gruczołu krokowego, jąder i jajników.

Reklama

W celu zachowania zdrowego uśmiechu niezbędne są okresowe kontrole stanu uzębienia u stomatologa. Lekarz wykryje we wczesnym etapie próchnicę i zapobiegnie jej dalszemu rozwojowi.

Zobacz też: Jak wybrać dobrego stomatologa?