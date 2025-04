Olej kokosowy przeciw próchnicy

Dowiedli już chociażby, że zawarte w kawie garbniki minimalizują ryzyko próchnicy, a picie herbaty spowalnia odkładanie się płytki nazębnej – głównej przyczyny tej choroby. Ich najnowsze odkrycie dowodzi, że olej kokosowy poddany działaniu enzymów w procesie trawienia skutecznie niszczy szczep bakterii odpowiedzialnych za demineralizację szkliwa.

Słodka walka z próchnicą

Irlandzcy badacze z Athlone Institute of Technology przebadali działanie oleju kokosowego,

warzywnego i oliwy z oliwek. Jednakże tylko pierwszy z nich poradził sobie z bakteriami

odpowiedzialnymi za rozwój próchnicy. Wszystko przez to, że olej kokosowy zawiera naturalny

antybiotyk. Warunkiem jest jednak poddanie go enzymom, by był skuteczny w hamowaniu rozwoju bakterii odpowiedzialnych za próchnicę. W skrócie – olej kokosowy jest najskuteczniejszy w postaci na wpół strawionej. Enzymy trawienne znajdują się chociażby w ślinie.

- Wielu może się zastanawiać jak to odkrycie wykorzystać w praktycznej stomatologii. Obecnie pasty do zębów i inne środki do higieny jamy ustnej zawierają oprócz fluoru czy wapnia także inne składniki takie jak chociażby wyciągi z ziół, które mają udokumentowane działanie przeciwpróchnicowe czy wybielające. Podobnie może być z olejem kokosowym. W przemyśle może być wykorzystywany właśnie do wzbogacenia składu produktów do higieny jamy ustnej – mówi lek. stom. Bartosz Nowak z Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Prodenta w Gliwicach.

Rewolucja w higienie?



Ale częściowo strawiony olej kokosowy nie tylko skutecznie hamuje rozwój próchnicy. Wstępne

badania wykazały, że także skutecznie zwalcza drożdże, które powodują pleśniawki w jamie ustnej. To daje nadzieję, że składnik może zrewolucjonizować rynek przemysłu związanego z produkcją past do zębów. – Próchnica to obecnie jedna z najbardziej rozpowszechnionych chorób bakteryjnych. W wielu przypadkach wykorzystujemy sztuczne środki chemiczne, które zapobiegają powstawaniu próchnicy. Olej kokosowy może stać się świetną i w dodatku naturalną alternatywą. Poza tym jako środek naturalny może być wykorzystywany także w pastach do zębów dla małych dzieci, a kokosowy aromat na pewno przypadnie dzieciom do gustu – komentuje nowe odkrycie dr Nowak. Wykorzystanie naturalnych środków do walki z bakteriami narzuca niejako także rozwój cywilizacyjny. Wraz ze wzrostem odporności społeczeństwa na antybiotyki, konieczne jest znalezienie skutecznej alternatywy do walki z nimi. Olej kokosowy wydaje się być idealnym środkiem.

Nie lekceważ próchnicy



Wielu pacjentów wychodzi z założenia, że próchnica to niegroźna choroba, a doniesienia o niej są mocno przesadzone. Nic bardziej mylnego. Nieleczona próchnica może doprowadzić nawet do utraty zębów, nie mówiąc już o tym jak negatywny wpływ na zdrowie całego organizmu mają bakterie, które żerują w zębach. Naukowcy dowiedli, że wzrasta ryzyko chorób serca i układu krążenia, płuc, obniżona jest płodność człowieka. Ponadto bakterie mogą powodować stany zapalne innych organów ciała.

