Swędzenie dziąseł jest bardzo irytującą przypadłością, tym bardziej, że trudno ulżyć sobie drapaniem. Co więcej, nie jest to tak popularny problem jak ból czy pieczenie. Dlatego początkowo takie uczucie wydaje się nam nieco dziwne i nieprzyjemne. Z problemem swędzenia dziąseł należy udać się do stomatologa. Jeśli nie jesteśmy pewni, co spowodowało taki objaw, powinniśmy skonsultować go z lekarzem. Warto jednak wcześniej czegoś się o nim dowiedzieć – odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania.

Spis treści:

Swędzenie dziąseł może wskazywać na rozwijającą się próchnicę. Nagromadzony wokół zębów osad, a następnie kamień, dostają się pod tkankę, powodując nie tylko zapalenie dziąseł, a tym samym ból dziąseł oraz krwawienie, ale też dokuczliwe swędzenie.

Choroby przyzębia to najpopularniejsza przyczyna uczucia swędzenia dziąseł. Niestety w wielu przypadkach jest bagatelizowana, a długie zwlekanie może doprowadzić do ubytków i w efekcie utraty zębów – komentuje lek. stom. Paweł Fudalej, Dental Clinic.

Inną przyczyną swędzących zębów jest zgrzytanie zębami. Bruksizm, czyli stałe naciskanie i ścieranie powierzchni szkliwa, może wywołać nadwrażliwość, a tym samym uczucie swędzenia dziąseł. Objaw pojawia się także podczas wyżynania nowych zębów, w ten sposób dowiadujemy się o próbującej wydostać się ósemce.

Dziąsła mogą swędzieć z powodu alergii, ale wtedy zwykle dolegliwości nie ograniczają się tylko do dziąseł. Także nadmierna suchość w ustach może spowodować reakcję obronną w postaci swędzących dziąseł.

Objawy towarzyszące swędzeniu dziąseł są ważną wskazówką w szukaniu przyczyny problemu. Intensywnie czerwone dziąsła świadczą o stanie zapalnym. Szczególnie gdy towarzyszy temu ból i krwawienie z dziąseł. Mogą być one obrzęknięte. Przy alergii zwykle swędzenie nie ogranicza się do dziąseł - mogą swędzieć język i podniebienie, a dolegliwości nasilają się po zjedzeniu konkretnych pokarmów. Jeśli swędzenie dziąseł wynika z bruksizmu, mogą pojawiać się też ból szczęki i ból głowy. Dobrze też pamiętać, że swędzenie dziąseł opisywane jest niekiedy jako swędzenie zębów. Jest ono jednak pozorne, a objaw ten tak naprawdę dotyczy dziąseł.

Z racji tego, że najczęściej przyczyną swędzenia dziąseł są choroby przyzębia, zalecane jest szczególne dbanie o higienę jamy ustnej. Należy myć zęby szczoteczką o niezbyt twardym włosiu co najmniej 2 razy dziennie. Zęby trzeba szczotkować ruchami okrężnymi, masując przy tym dziąsła. Pasta do zębów nie powinna być zbyt drażniąca, najlepiej stosować pastę przeznaczoną dla osób z chorobami dziąseł. Kolejny krok to codzienne nitkowanie zębów, a także płukanie ust płynem o właściwościach antyseptycznych i przeciwzapalnych.

Naturalne metody na swędzenie dziąseł to m.in. płukanie jamy ustnej naparami z ziół o działaniu przeciwzapalnym, a zatem np. rumiankiem lub szałwią. Pomocna jest też woda z solą. Należy rozpuścić 1 łyżeczkę soli w szklance ciepłej wody i taką mieszanką płukać usta. Można też pędzlować dziąsła olejkiem z drzewa herbacianego lub szałwiowego.

Najważniejsze jest jednak, aby z problemem swędzących dziąseł udać się do stomatologa, który ustali przyczynę dolegliwości. Czasami konieczne jest przyjmowanie antybiotyku czy leczenie w gabinecie dentystycznym. Nagromadzenie osadu i kamienia nazębnego też wymaga pomocy stomatologa.

Jeżeli dokucza nam swędzenie dziąseł, bezwzględnie wykluczmy ze swojego menu kwaśne oraz pikantne potrawy. Ich spożywanie może potęgować uczucie swędzenia dziąseł. Jak pokazują badania, stres może przyczyniać się do chorób przyzębia, w związku z tym jego obecność może jedynie być czynnikiem natężającym swędzenie.

Wielu pacjentów skarży się na swędzenie w okresie przeziębienia, temu jednak nie jesteśmy w stanie zapobiec. Trzeba czekać aż objaw sam minie. Równie nietypowe jest swędzenie w obrębie jamy ustnej po wysiłku fizycznym. Ponadto może się ono pojawić w wyniku wzmożonego stresu. Aby mieć pewność, że to nie problem z rozwijającą się chorobą, konieczna jest konsultacja dentystyczna – wylicza lek. Paweł Fudalej.

Do stomatologa powinniśmy udać się zwłaszcza wtedy, gdy swędzenie dziąseł nie ustępuje w ciągu kilku dni lub jeżeli nawraca, a także wtedy, gdy pojawiają się inne objawy wskazujące na choroby przyzębia.

