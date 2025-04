Środkiem, który rozjaśnia naturalny odcień szkliwa jest substancja chemiczna, na przykład nadtlenek karbamidu. Wybielanie zębów nie jest polecane młodzieży poniżej 17 roku życia, ponieważ szkliwo wciąż się mineralizuje, a wprowadzenie substancji mogłoby negatywnie wpłynąć na ten proces. Kobiety w ciąży zdecydowanie powinny pomyśleć o zabiegu dopiero po rozwiązaniu, a dla bezpieczeństwa malucha również po okresie karmienia piersią.

Zęby - najpierw zdrowe, później piękne

Żaden stomatolog bądź higienistka nie przeprowadzi zabiegu wybielania u pacjenta z próchnicą. Pierwszym krokiem do śnieżnobiałego uśmiechu jest pozbycie się wszystkich ubytków na wcześniejszych wizytach. Na zęby działa substancja chemiczna, która dostając się do ubytku może powodować ból i negatywne konsekwencje. Osoby z zaawansowaną chorobą dziąseł również są grupą niekwalifikującą się do przeprowadzenia wybielania. Nabrzmiałe dziąsła czyli stan zapalny muszą być uprzednio wyleczone u periodontologa, który podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie.

Dokuczliwa nadwrażliwość zębów...

Osoby którym dokucza nadwrażliwość doskonale wiedzą co oznacza przeszywający ból zęba. Środki wybielające mogłyby pogłębić ten stan, dlatego takiemu pacjentowi niestety nie poleca się zabiegu wybielania z przyczyn oczywistych – ból związany z nadwrażliwością z pewnością się nasili. Utrudniłoby to funkcjonowanie pacjenta, narażając go dodatkowo na permanentne nieprzyjemne doznania.

Wypełnienia i zęby martwe

Wypełnienia, popularnie znane jako plomby nie ulegają wybielaniu. W przednich zębach po zabiegu będziemy musieli je wymienić, aby nie różniły się od nowego, jaśniejszego koloru pozostałych zębów i ładnie współgrały z całością. Zęby martwe natomiast można wybielić, ale używa się w tym celu inne środki niż do wybielania zębów żywych. Mankamentem jednak jest to, że nie zawsze uzyskamy pożądany efekt.

Zęby można wybielić kiedy spełniamy powyższe kryteria i nie chorujemy na fluorozę. Nie każdy wie, że szkliwo im bardziej żółte tym jego struktura jest silniejsza. Jeżeli jednak kremowy odcień naszych zębów nas nie zadowala i wstydzimy się szeroko uśmiechać, wybielanie zdecydowanie poprawi nam samopoczucie. Do wyboru mamy zabieg wykonywany w gabinecie za pomocą specjalistycznej lampy i żelu, oraz wybielanie nakładkowe, przeprowadzane samodzielnie w domu przez pacjenta.

