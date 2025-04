Co szkodzi szkliwu zębów?

Szkliwo to tkanka pokrywająca nasze zęby, nadająca im twardość i wytrzymałość na uszkodzenia. Mikrouszkodzenia szkliwa prowadzą do nadwrażliwości zębów na zimno i zwiększają ich podatność na próchnicę. Teraz latem nietrudno o naruszenie ciągłości szkliwa. Zatem przeczytajmy, jakie produkty spożywcze najbardziej szkodzą naszym zębom.



Reklama

Fot. Depositphotos



Sosy sałatkowe



Gotowe sosy sałatkowe, czy sos vinegrette bazują na occie, kwasku cytrynowym, cukrze, soli i różnych syntetycznych domieszkach smakowych. Kwaśne substancje – podobnie z resztą tak jak i te zawarte w winie – powodują zmniejszenie gęstości szkliwa i stają się przyczyną nadwrażliwości zębów.

Sosy barbecue, musztarda i ketchup



Każdy z tych sosów zwykliśmy serwować do potraw grillowanych. Niestety są one bogate w węglowodany, ocet i nierzadko substancje barwiące. To właśnie te substancje przyjmowane w nadmiarze powodują rozpuszczanie lub pękanie szkliwa zębów. Ponadto może przyczynić się do powstawania odbarwień na zębach.

Napoje



Szczególnie szkodliwe dla zębów są napoje typu cola, napoje energetyczne, smakowe wody mineralne, kolorowe oranżady, a także orzeźwiające napoje icetea. Są one bogate w cukry proste, syrop glukozowo-fruktozowy, kwasek cytrynowy, kwas fosforowy, barwniki i konserwanty. Częste przyjmowanie takich napojów będzie zapewne skutkowało erozją szkliwa i dalszymi problemami, jak np. próchnica. Ponadto wymienione substancje mogą podrażniać śluzówkę jamy ustnej.

Owoce i soki



Niestety owoce przez obecność kwasów i cukrów mogą przyczyniać się do rozpuszczania szkliwa, ale wtedy, gdy są przyjmowane w dużych ilościach. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie owoce jak jabłka, cytrusy, nektarynki, gruszki, jeżyny, maliny, wiśnie i borówki. Niektóre z wymienionych owoców mogą też prowadzić do przebarwień zębów (borówki). Ponadto zgryzienie pestki z owoców może spowodować ukruszenie się zęba. Soki owocowe należy rozcieńczać z wodą i unikać ich nadmiernego spożywania z uwagi na wysoką zawartość węglowodanów i kwasów owocowych.

Jak temu zapobiegać?



Reklama

Zamiast umyć zęby po posiłku, najpierw warto przywrócić właściwe pH w jamie ustnej np. poprzez żucie gumy bez cukru, płukanie buzi wodą lub popijanie wody mineralnej niegazowanej. Zęby myjemy dopiero po przywróceniu naturalnego pH w jamie ustnej. W przeciwnym razie sami spotęgujemy uszkodzenie szkliwa i dalsze problemy z zębami. Owoce warto przyjmować w połączeniu z nabiałem (np. mleko, twaróg) zawierającym wapń neutralizujący kwasy. Należy też unikać długiego przeżuwania i ssania owoców.