Smółka to pierwsza kupa, którą wydalają wszystkie dzieci tuż po urodzeniu. Masa jest gęsta, lepka w kolorze czarnym lub ciemnozielonym. W skład smółki wchodzą zagęszczone składniki wód płodowych.

W 3.–4. dobie życia, dziecko powinno zrobić już normalną kupę, której wygląd będzie uwarunkowany tym, czy malec jest karmiony piersią czy mlekiem modyfikowanym.

Stolce dziecka karmionego piersią najczęściej są jasnożółte i dosyć luźne. Maluch może załatwiać swoje potrzeby nawet dziesięciokrotnie, czasami zaraz po posiłku. W takiej sytuacji nie martw się, ponieważ jest to normalne, o ile dziecko prawidłowo przybiera na wadze. Po ukończeniu 3. miesiąca życia dziecko może rzadziej oddawać stolec, nawet jeden raz na dzień.

Nieco inaczej wygląda kupka dziecka karmionego mlekiem modyfikowanym. Najczęściej jest ona bardziej zwarta, ma kolor od jasnożółtego po jasnobrązowy lub zielonkawa. Początkowo niemowlę karmione mieszanką wypróżnia się kilka razy dziennie, z czasem rzadziej, do 1-2 razy na dobę.

Zdarza się, że dzieci wypróżniają się raz na dwa dni. Nie jest to niepokojące pod warunkiem, że kupa nie jest wydalana z wysiłkiem i nie jest sucha.

Pomocna w ocenie zdrowia dziecka może być tzw. bristolska skala uformowania stolca. Należy brać pod uwagę nie tylko cechy kupy dziecka, ale też ogólne samopoczucie malucha. Skala dotyczy przede wszystkim kształtu i konsystencji stolca.

Wygląd stolca u niemowląt a zdrowie, fot. materiały prasowe Bebiko

Na kolor i wygląd kupek dziecka na ogół ma wpływ przede wszystkim to, co zjadł maluch lub jego mama, gdy karmi piersią. Dlatego zanim niepotrzebnie się zdenerwujemy, pomyślmy na spokojnie, co ostatnio dawaliśmy dziecku do jedzenia.

Czerwona kupa jest normalnym zjawiskiem po zjedzeniu buraczków.

jest normalnym zjawiskiem po zjedzeniu buraczków. Zielonkawa kupa u niemowlęcia pojawia się, gdy dziecko jadło szpinak, a także u niektórych dzieci karmionych mlekiem modyfikowanym.

u niemowlęcia pojawia się, gdy dziecko jadło szpinak, a także u niektórych dzieci karmionych mlekiem modyfikowanym. Czarne kłaczki, nitki w kupie występują po zjedzeniu bananów.

występują po zjedzeniu bananów. Małe, ciemne kuleczki w kupie pojawiają się, gdy dziecko jadło jagody lub rodzynki.

pojawiają się, gdy dziecko jadło jagody lub rodzynki. Zielone kuleczki w kupie – groszek.

– groszek. Żółte kuleczki w kupie – to może być kukurydza.

– to może być kukurydza. Ziarenka w kupie można zauważyć, gdy dziecko jadło pomidory, arbuz lub ogórki, których pestek nie usunęliśmy.

Przyczyną pojawiania się w stolcu większych części jest niedokładne gryzienie i niedojrzały układ pokarmowy, który nie przetwarza wszystkiego tylko wydala w całości. Zmiany niespotykane, dziwne i niezdiagnozowane mogą być przyczyną, zawartości w pokarmach sztucznych dodatków i barwników. Dzieci nie powinny ich spożywać.

Kupa zdrowego dziecka powinna być luźna, o zabarwieniu jasnożółtym, złocistym lub musztardowym. Konsystencja może być półpłynna z widocznymi grudkami. Zapach powinien być kwaskowaty. Przyczyną takiego zapachu jest pałeczka kwasu mlekowego, która działa ochronnie na organizm dziecka.

Im niemowlę jest starsze, tym kupa będzie gęstsza. Natomiast zapach ulegnie zmianie po wprowadzeniu nowych pokarmów do diety dziecka.

Zgniłozielona kupka

Zielony stolec w pieluszce budzi często niepokój rodziców. Jednak na ogół nie świadczy o poważnych problemach. Zgniłozielona kupa jest najprawdopodobniej wynikiem podawania dziecku mleka modyfikowanego typu HA lub mieszanek zawierających żelazo. Jeżeli dziecko przybiera na wadze i czuje się dobrze, nie ma powodów do zmartwień. Taki kolor wypróżnień pojawia się też, gdy dziecko ma rozszerzaną dietę.

Zdarza się, że zielona kupa jest objawem problemów zdrowotnych, takich jak infekcja, żółtaczka czy zmiany w mikroflorze jelit np. po antybiotykoterapii. Należy obserwować ogólne samopoczucie dziecka i w razie niepokojących symptomów, zgłosić się do lekarza.

Luźna kupa

U małych dzieci często pojawia się żółta, wodnista lub musztardowa kupa. Jeżeli karmisz swoje dziecko piersią, to taki stolec jest całkowicie normalny. Twoje mleko ma właściwości lekko przeczyszczające.

Biegunka u niemowląt

Jeżeli dziecko robi luźną kupkę z dużą zawartością śluzu, ze skrzepami krwi lub z ropą, należy jak najszybciej odwiedzić lekarza pediatrę. Takie objawy świadczą o biegunce. Przeczytaj też: Biegunka u niemowlaka

Twarda kupa

Niemowlę wypróżnia się z dużym wysiłkiem, a kupa jest twarda i zbita? W takim przypadku dziecko cierpi na zatwardzenie. U małych dzieci zatwardzenie wiąże się przede wszystkim z konsystencją, a nie z tym, jak często maluch się załatwia.

Zaparcia u dziecka mogą świadczyć o wielu chorobach, np. o niedoczynności tarczycy. Zaparcia pojawiają się najczęściej u maluchów karmionych mlekiem modyfikowanym lub u tych, które przyjmują za mało płynów.

Kupa z kawałkami jedzenia

Kupa z kawałkami jedzenia najczęściej pojawia się u większych niemowląt i jest czymś zupełnie naturalnym. Dziecko nie potrafi jeszcze dobrze gryźć, a układ pokarmowy jest niedojrzały. Dlatego też pokarm wydalany jest częściowo w niezmienionej formie. Jeżeli chcesz skutecznie ułatwić trawienie jedzenia swojemu dziecku, dokładnie krój i rozgniataj przygotowywane posiłki.

Oczywiście zdarza się, że wygląd oddanego stolca przez dziecko jest pierwszym objawem problemów zdrowotnych. Po pomoc lekarską należy zgłosić się, gdy wystąpiły poniższe sytuacje.

Kupa dziecka nagle zmieniła swój kolor i konsystencję.

Dziecko cierpi z powodu biegunki i odmawia przyjmowania płynów.

W kupie dziecka pojawiła się ropa, smużki krwi lub śluz. Ten ostatni objaw może świadczyć o alergii.

Zaparcie nie ustępuje, dziecko nie ma apetytu, jest drażliwe, nie przybiera na wadze, wymiotuje.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 22.02.2013.

