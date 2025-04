Jedną z częstych chorób układu krążenia jest przewlekła niewydolność żylna. Pierwszymi sygnałami zmian są najczęściej uczucie ciężkości nóg, obrzęki, skurcze łydek. Niewydolność objawia się zgrubieniem i przebarwieniem, uwypukleniem i poszerzeniem żył, a potocznie nazywa się ją żylakami. Należy je leczyć. Metod leczenia jest kilka, najmniej bolesne jest laserowe usuwanie żylaków.



Nie jest prawdą, że żylaki są problemem wyłącznie kosmetycznym. Jest to choroba. Problem ten dotyka częściej kobiety. Objawy są łatwo zauważalne w postaci przebarwień żył, uwyp

uklonych żył czy licznych „pajączków”. Przyczyny powstawania żylaków, to głównie czynniki dziedziczne, ale również styl życia, nadwaga, niewłaściwa dieta, ciąża, palenie tytoniu czy wiek.

Jest kilka sposobów, aby zapobiec albo przynajmniej opóźnić, ograniczyć powstawanie żylaków. Odpowiedni ubiór, ruch, nieprzegrzewanie się czy odpowiednia dieta na pewno pomogą, jednakże w pewnym momencie należy udać się do lekarza. Pierwszym sygnałem, który może wskazywać konieczność wizyty są pojawiające się na nogach pajączki. Towarzyszą temu bolesne kurcze łydek, pobolewanie stóp czy podudzi. Leczenie może odbywać się na trzy sposoby: zachowawczy, farmakologiczny czy operacyjny. Można też leczyć skleroterapią czy laserowym usuwaniem żylaków.

Wybór sposobu leczenia uzależniony jest od stopnia nasilenia patologicznych zmian żylnych. Najpopularniejszą metodą leczenia poważnych zmian jest operacja, jednakże postęp w laserowym usuwaniu żylaków sprawia, że z równą skutecznością można stosować mniej inwazyjną metodę, jaką jest właśnie użycie lasera.

- Po zabiegu pacjenci mogą wrócić do domu. Zabieg jest bezbolesny i nie wymaga długotrwałej rekonwalescencji, jak w przypadku tradycyjnej operacji. – komentuje dr Wojciech Rybak z wrocławskiej Ars Estetica. Co więcej, laserowe usuwanie żylaków to mniej powikłań i mniejsze obciążenie dla organizmu. Nie wymaga bowiem zastosowania znieczulenia ogólnego.

Zanim lekarz przystąpi do zabiegu zaznacza przy pomocy aparatu USG miejsca chorobowo zmienione, niewydolne pnie żylne, w które wprowadzi później włókna laserowe. Po dokonaniu miejscowego znieczulenia możemy przystąpić do zabiegu, który zamyka chorobowo zmienione miejsca. Po kilkunastu minutach można udać się do domu i wrócić do swoich zadań. W tej kwestii usuwanie laserowe żylaków nie ma sobie równych.