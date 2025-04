Zaniepokojona mama 2-letniej Moniki zgłosiła się z nią do szpitala w Człuchowie. Córka miała dziwną wysypkę i problemy z oddychaniem. „Lekarka zza biurka stwierdziła, że to ospa i odesłała do domu” – mówi matka dziewczynki. 10 godzin później dziecko umarło na sepsę.

Jak rozpoznać sepsę u dziecka?

Dramatyczną historię pani Jolanty i jej córki nagłośnił program „Uwaga! TVN”. Matka dziewczynki wspomina moment, od którego to się zaczęło. 2-latka dostała wysypki. „W pachwinach i na brzuszku miała krostki. Miała też problemy z oddychaniem”. Pani Jolanta trafiła do dyżurującej lekarki w szpitalu w Człuchowie. Kobieta uważa, że wystarczyło, żeby lekarka osłuchała i zbadała jej dziecko, a tragedii można było uniknąć.

„Nawet nie podeszła do mojego dziecka i nie osłuchała Monisi. Bluzka do góry i zza biurka stwierdziła, że to ospa. I odesłała do domu” – mówiła w programie „Uwaga! TVN” mama dziewczynki. Stan Moniki pogarszał się. Z krostek zrobiły się plamy, dziecko traciło siły. Po około 10 godzinach pani Jolanta znów pojechała do szpitala.

Ta sama lekarka dyżurująca skierowała tym razem dziecko na oddział. Okazało się, że to nie była ospa, a sepsa.

Pamiętam tylko tyle, że pielęgniarka do mnie wyszła i powiedziała: ‚Pani córka nie żyje’. Nie wiem, co się potem stało, bo zemdlałam – wyznała kobieta.

Podobno lekarka złożyła wyjaśnienia, w których uznała, że zbadała dziecko, ale nie wyszczególniła, jaki rodzaj badania przeprowadziła.

Sprawą zajęła się prokuratura regionalna w Gdańsku. Prowadzi śledztwo – biegli mają zbadać, czy doszło do narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślne spowodowanie śmierci. Lekarce za to grozi do 5 lat więzienia.

