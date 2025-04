Nadżerka szyjki macicy to jedna z najpowszechniejszych zmian stwierdzanych przez ginekologów u kobiet. Tarczka szyjki macicy, zazwyczaj koloru jasnoróżowego, w przypadku zmian wywołanych przez nadżerkę nabywa czerwonawych plamek. Przypomina to otarcie lub zapalenie.Nadżerka zazwyczaj nie powoduje objawów. Czy oznacza to jednak, że nie ma powodów do niepokoju? Kiedy nadżerka, potwierdzona cytologicznym rozmazem, pretenduje do bycia niepokojącym stanem przedrakowym?

