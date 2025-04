Jak wiadomo drobne infekcje nie są tak złe, bo dzięki nim układ odpornościowy coraz lepiej daje sobie radę z zarazkami. Trzeba jednak zrobić wszystko, by był on jak najsilniejszy.

Reklama

Mleko dla malca

Nie ma nic lepszego dal maleństwa jak mleko mamy. Wszystkie wiemy, że znajduje się w nim mnóstwo składników ważnych dla odporności, przede wszystkim przeciwciała.

A jeśli nie mleko?

Jeśli Twój maluszek nie pije już mleka, powinnaś zadbać o to, aby posiłki był naturalne, zdrowe i pozbawione chemicznych składników. Ważne jest również to, żeby posiłki były urozmaicone, a ich jedzenie sprawiało przyjemność - podkreśla dietetyk pani Joanna. Smyk powinien jeść bardzo różnorodne produkty.

Polecamy: Co dawać dziecku do jedzenia, żeby miało mocne kości?

Maluch w wieku kilku miesięcy, który dopiero poznaje nowe produkty, powinien codziennie spożywać produkt z pięciu różnych grup:

• mleko i jego przetwory bogate w żywe kultury bakterii,

• owoce i warzywa są prawdziwą bombą witaminową,

• pieczywo, kasza, makaron zwłaszcza razowe i graham

• mięso, ryby, jajka są źródłem łatwo przyswajalnego białka,

• tłuszcze, szczególnie tłuszcze roślinne i omegoa-3.

Witaminy i jeszcze raz witaminy

Podstawową witaminą niezbędną przy „budowaniu” odporności Twojego dziecka jest witamina C, której mnóstwo znajduje się w warzywach i owocach. Wystarczy kilka małych porcji, a jej niedobór zostanie uzupełniony w naturalny i bardzo zdrowy sposób.

Ponieważ witamina ta nie jest trwała i organizm nie umie jej magazynować, podsuwaj maluchowi małe kawałeczki np. jabłka, kilka truskawek, mandarynkę czy pomidora. Doskonałym źródłem witaminy C są owoce cytrusowe takie jak: pomarańcza, mandarynka oraz jabłka. Czarna porzeczka ma więcej w sobie witaminy C niż cytryna.

Warzywa, które są niezbędne w diecie dziecka

W zależności od wieku Twojego dziecka staraj wprowadzać się jak największą ilość warzyw. Zacznij od: brokuł, marchewki, cebuli, sałaty, kapusty, czosnku, papryki. Są one bogate w różne składniki minerale i witaminy, które pozwolą zwiększyć odporność. Dzieciom, które dopiero poznają nowe smaki warto podawać warzywa w postaci gotowane, ale nie rozgotowanej.

Dobre tłuszcze

Dla odporności dziecka ważne są również tłuszcze omega-3. Najwięcej dobrych tłuszczów jest w rybach i tranie oraz w orzechach czy pestkach słonecznika. W diecie dziecka mogą pojawić się ryby zarówno słodkowodne, jak i morskie.

Ideałem jest łosoś, który żyje w wodzie i słonej, i słodkiej. Dobrze, by dziecko jadło zarówno ryby chude tj.: dorsz, mintaj, morszczuk, sandacz, jak i tłuste: łososia, halibuta, makrelę.

Możesz też podawać dziecku na zmianę z rybami owoce morza. Najlepiej by owoce morza i ryby były świeże lub mrożone. Najbezpieczniejsze w przygotowaniu są filety oczyszczone z ości - podpowiada młodym mamom dietetyk pani Joanna.

Jak gotować ?

Gotowane na parze. Przygotowane w ten sposób są niezwykle delikatne. Nie trzeba dodawać tłuszczu i przypraw.

Gotowane w wodzie, mleku, lub wywarze warzywnym. Ugotuj kawałek mięsa ryby w garnuszku i rozdrobnioną dodaj do zupki bez wywaru.

Pieczone. W naczyniu do zapiekania, w rękawie do pieczenia lub w folii.

Smażone. Ryba smaż na świeżym gorącym oleju - chłodny olej wsiąknie w mięso. Zamiast obtaczać ją w panierce z jajka i bułki tartej, lepiej usmażyć rybę na niewielkiej ilości oliwy - skropioną sokiem z cytryny, obsypana ziołami i oprószoną mąką.

Polecamy: Jak mądrze urozmaicać dietę małego dziecka?

Reklama

Na co uważać?

Wrogiem dobrej odporności jest cukier. Jest on pożywką dla chorobotwórczych bakterii, dlatego najlepiej dla Twojego dziecka będzie jeśli pozna je jak najpóźniej. Im później, tym lepiej!

Cukier możesz zastąpić bardzo słodkimi owocami, które rozpływają się w ustach, a przy okazji bardzo zdrowe. Warto zawsze mieć pod ręką winogrona, banany, gruszki czy śliwki oraz wszelkie owoce suszone.