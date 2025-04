Książka podkreśla niezwykłą wagę energii, którą dysponuje każdy organizm. Donna Eden opisuje w niej swoje pierwsze doświadczenia ze stabilizowaniem pola energetycznego pacjentek po różnego rodzaju bolesnych zabiegach ginekologicznych. Kobiety, które poddawały się takiej „energetyzacji” zgłaszały natychmiastowe ustąpienie przykrych dolegliwości, takich jak ból czy skurcze. Wspominały także, że stawały się spokojniejsze i odczuwały przyjemne mrowienie.

Autorka uświadamia czytelnika, że zdolność odczuwania energii i praca z nią nie są żadnym nadprzyrodzonym darem, lecz jest to wrodzona umiejętność. Podkreśla także, jak ważne jest pielęgnowanie tej zdolności, ponieważ w dzisiejszych czasach uprzemysłowione społeczeństwa nie przywiązują do energii praktycznie żadnej wagi. Mimo to, możemy nauczyć się odczuwać i świadomie pracować z energią.

Autorka twierdzi, że prezentowane przez nią metody pozwalają z powodzeniem łagodzić wiele dolegliwości (zespół napięcia przedmiesiączkowego, objawy menopauzy, choroby serca czy depresję). Ponadto kilka prostych ćwiczeń, na przykład masowanie energetycznego punktu znajdującego się na dłoni, może pomóc przywrócić równowagę hormonalną i ożywić nasze ciało.

Podręcznik ten przeznaczony jest dla kobiet, które z pomocą wewnętrznej przemiany pragną poprawić swoją witalność, zdrowie fizyczne i urodę.

Więcej na temat książki dowiesz się z jej zakładki.

