Wybielające pasty do zębów



Specjalne pasty do zębów są najpopularniejszymi środkami pozwalającymi zadbać o biel naszych zębów.

Zawierają substancje ścierne lub naturalne ekstrakty, które usuwają bakterie, osady i kamień nazębny.

Pasty wybielające działają powierzchniowo – pozwalają na bieżąco usuwać przebarwienia powstałe w wyniku spożywania niektórych pokarmów, picia kawy czy palenia tytoniu. Nie pomogą jednak w przypadku poważniejszych defektów.

Ponadto pasty tego typu należy stosować ostrożnie, gdyż zbyt intensywne szczotkowanie może uszkadzać szkliwo.

Żele wybielające



Żele wybielające zdobywają coraz większą popularność. Zawierają te same substancje chemiczne, co preparaty używane w gabinetach stomatologicznych – z tą różnicą, że preparat do samodzielnego stosowania jest mniej stężony.

Żele wybielające można nabyć w drogeriach lub aptekach. Ich cena oscyluje w granicach 60–70 zł. Terapia trwa około dwóch tygodni i pozwala rozjaśnić zęby średnio o 2 lub 3 tony, zatem pomaga pozbyć się stosunkowo niewielkich przebarwień.

Należy pamiętać, że żele wybielające mogą działać drażniąco, dlatego nie są wskazane dla osób cierpiących na nadwrażliwość zębów i krwawienie dziąseł.

Paski wybielające



Pod wieloma względami przypominają żele wybielające: działają podobnie, mają zbliżoną cenę, mogą powodować nadwrażliwość zębów. Wielkość pasków nie pozwala na wybielenie zębów trzonowych, jednak w zupełności wystarcza, aby rozjaśnić szkliwo przednich zębów, eksponowanych w uśmiechu.

Tygodniowa kuracja, w czasie której należy dwa razy dziennie zakładać plastry na 30 min., pozwala uzyskać zadowalający efekt.