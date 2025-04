Czym jest miażdżyca?

Miażdżyca charakteryzuje się przede wszystkim tym, że ścianki dotychczas elastycznych, gładkich tętnic, umożliwiających swobodny przepływ krwi, twardnieją i odkładają się na nich cząstki tłuszczu, czyli głównie cholesterolu, białka i sole wapienne. Cholesterol LDL, czyli ten o niskiej gęstości, tworzy tzw. blaszki miażdżycowe, które zwężają naczynia wieńcowe, utrudniając swobodny przepływ krwi.

Do pewnego momentu, mniej więcej do 50% zwężenia tętnic, nie jest to w życiu codziennym odczuwalne, ale dalsze ich zwężanie zaczyna powodować, że coraz częściej i szybciej się męczymy, mamy trudności z koncentracją i zapamiętywaniem, dochodzi do niedotlenienia mięśnia sercowego, co powoduje bóle w klatce piersiowej, czyli dolegliwość zwaną dusznicą bolesną. Kiedy natomiast mamy na dodatek zwiększone ciśnienie krwi, wówczas pod jego wpływem zwężone naczynia mogą wewnątrz pękać, tworząc ze sklejającej pęknięcia krwi niebezpieczne skrzepy, mogące odrywać się od ścianki i wraz z krwią podążać w kierunku serca lub mózgu, w konsekwencji powodując zawał lub udar czy zator płuc.

Jak nie dopuścić do rozwoju miażdżycy?

Najistotniejsze jest zwiększenie aktywności ruchowej, zwalczanie otyłości (o ile jest), pełna rezygnacja z palenia papierosów, ograniczenie do minimum spożycia alkoholu. Jeśli chodzi o dietę, to zaleca się spożywać ciemne, pełnoziarniste produkty zbożowe oraz nie przetworzone warzywa i owoce. Ponadto należy ograniczać spożywanie dań smażonych i duszonych, natomiast korzystne jest jedzenie dań przygotowywanych na parze. Niezdrowe są wszelkie produkty pochodzenia zwierzęcego zawierające tłuszcze nasycone. W przeciwieństwie do nich bardzo wartościowe są warzywa strączkowe jak groch i fasola, będące bogatym źródłem białka. Zaleca się ponadto jedzenie tłustych ryb morskich, jak makrela, które zawierają kwasy tłuszczowe wielonienasycone omega-3, które są środkiem ochronnym przed miażdżycą.

Do popularnych, naturalnych środków skutecznych w profilaktyce i leczeniu miażdżycy należą:

czosnek , ale spożywany w postaci surowej a nie suplementu.

, ale spożywany w postaci surowej a nie suplementu. Surowa cebula , również spożywana w postaci nieprzetworzonej, a w pełni naturalnej, można też dziennie wypijać łyżeczkę soku z cebuli.

, również spożywana w postaci nieprzetworzonej, a w pełni naturalnej, można też dziennie wypijać łyżeczkę soku z cebuli. Rutyna przyjmowana razem z witaminą C, która wzmacnia system odpornościowy i kondycyjny organizmu, a wraz z nim uelastycznia naczynia krwionośne i przeciwdziała odkładaniu się w nich tłuszczu. Dziennie zaleca się przyjmowanie w równych dawkach 1 : 1 rutyny z witaminą C.

przyjmowana razem z witaminą C, która wzmacnia system odpornościowy i kondycyjny organizmu, a wraz z nim uelastycznia naczynia krwionośne i przeciwdziała odkładaniu się w nich tłuszczu. Dziennie zaleca się przyjmowanie w równych dawkach 1 : 1 rutyny z witaminą C. Sok z owoców granatu , który posiada właściwości utleniające, czyli ograniczające utlenianie lipidów. Zaleca się wypijanie dwóch szklanek soku na dobę.

, który posiada właściwości utleniające, czyli ograniczające utlenianie lipidów. Zaleca się wypijanie dwóch szklanek soku na dobę. Ekstrakt z pestek fioletowych (bordowych) winogron, który, jak zostało udowodnione, hamuje wydzielanie enzymów uszkadzających tkanki tętnic, usuwających niezwykle pożyteczny i niezbędny kolagen oraz elastynę, służące do prawidłowej budowy ścianek tętnic.

Na czym polega leczenie miażdżycy?

Oprócz leków farmakologicznych, obniżających na przykład poziom złego cholesterolu i trójglicerydów, popularne stały się takie zabiegi chirurgiczne jak: bypassy, balonikowanie czy zakładanie stentów.

Generalnie uważa się, że norma właściwego poziomu całkowitego cholesterolu we krwi wynosi nie więcej jak 200 mg/dl.

Innym rodzajem leku w leczeniu miażdżycy są leki przeciwzakrzepowe, zapobiegające powstawaniu zakrzepów ze sklejających się płytek krwi, czyli rozrzedzające krew.

Jednak najważniejsze są działania profilaktyczne, to znaczy nie dopuszczające do powstawania stanów miażdżycowych.

