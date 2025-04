Częsty ból nóg, obrzęki, pajączki i żylaki to pierwszy sygnał, że układ żylny nie działa w prawidłowy sposób. My, kobiety, mamy dużo większe niż mężczyźni ryzyko rozwinięcia niewydolności krążenia, dlatego warto, abyśmy wiedziały, czym jest ten stan i kiedy należy zgłosić się do lekarza. W jego rozpoznaniu i poznaniu jego przyczyn pomogła nam lek. Marta Liwińska-Burska – specjalista medycyny rodzinnej, kardiolog w Centrum Medycznym Damiana.

Na czym polega niewydolność krążenia?



Lek. Marta Liwińska-Burska: Przewlekła niewydolność żylna (PNŻ) polega na występowaniu zaburzeń w funkcjonowaniu naczyń żylnych. Jest wywoływana poprzez nieprawidłową pracę zastawek żylnych (utrudniony lub zatrzymany odpływ krwi), co prowadzi do zastoju krwi, a w konsekwencji do podwyższenia ciśnienia żylnego.

Zbyt duże ciśnienie oraz postępująca, nieleczona niewydolność naszych żył powoduje uszkodzenie zastawek i ścian naczyń, a długotrwale upośledzony odpływ krwi z obwodu zwiększa ich przepuszczalność, czego wynikiem może być np. pojawianie się obrzęków wokół kostek, a długofalową konsekwencją – powstanie pajączków, a następnie żylaków.

Jakie są objawy niewydolności krążenia żylnego?



Jednym ze wczesnych symptomów, że układ żylny nie działa właściwie, może być np. uczucie ciężkości nóg, a także ich ból, obrzęki obwodowe czy nocne kurcze mięśni łydek. Dyskomfort często nasilany jest także poprzez uciążliwe mrowienie lub pieczenie oraz uczucie niespokojnych nóg.

Ponadto u osób mających problemy z krążeniem częstym objawem jest pojawienie się pajączków, a później poszerzenia żył, czyli żylaków.

Jakie są rodzaje niewydolności krążenia?



Jeśli chodzi o niewydolność krążenia, to występuje ona pod kilkoma postaciami. Poza przewlekłą niewydolnością żylną nasilającą się stopniowo, istnieje również niewydolność krążenia pochodzenia sercowego, czyli taka gdzie problemy wynikają właśnie z nieprawidłowej pracy serca.

W zależności od szybkości narastania objawów wyróżnia się ostrą (nagłą i szybko postępującą) i przewlekłą (nasilającą się stopniowo) niewydolność serca.

Niewydolność krążenia może być niezwiązana z nieprawidłową pracą serca, tylko innymi przyczynami (na przykład może być skutkiem krwotoku, odwodnienia lub wstrząsu septycznego).

Kiedy niewydolność krążenia może spowodować zgon?



Najczęściej zaawansowana przewlekła niewydolność żylna wiąże się z występowaniem żylaków, co jest związane z możliwością występowania stanów zapalnych. Wtedy skóra nad żylakami staje się bolesna, zaczerwieniona i popękana. Możliwy jest także rozwój trudno gojących się owrzodzeń.

Jednak najbardziej niebezpiecznym powikłaniem choroby niewydolnych żył jest powstawanie zakrzepów. Leczenie jest w tym przypadku bardzo istotne, ponieważ oderwany zakrzep może spowodować zablokowanie innego (zazwyczaj mniejszego) naczynia, powodując zator.

Leczenie zakrzepicy powinno być jak najszybsze, ponieważ np. zator płucny może prowadzić do zawału płuca, a czasem nawet do zgonu.

Jakie są przyczyny niewydolności krążenia żylnego?



Chociaż trudno wskazać jeden kluczowy element, do najważniejszych należą przede wszystkim uwarunkowania genetyczne oraz prowadzony przez nas styl życia. Wśród przyczyn należących do pierwszej grupy znajdują się m.in. czynniki przypisane do określonej płci – ze względu na specyfikę gospodarki hormonalnej schorzenia związane z układem krwionośnym i problemy z układem żylnym zdecydowanie częściej występują u kobiet.

Częstym powodem odczuwanego bólu nóg, mającego swe podłoże w niewydolności krążenia żylnego, jest także styl życia (np. siedząca lub stojąca praca, która w bezpośredni sposób prowadzi do zastoju krwi w żyłach).

Ponadto nadwaga i otyłość znacznie podnosi prawdopodobieństwo wystąpienia żylaków, ze względu na ogólny negatywny wpływ na układ krążenia oraz zwiększone obciążenie dla kończyn dolnych.

Na kondycję naczyń krwionośnych wpływa też palenie papierosów. Nikotyna powoduje zagęszczenie krwi i doprowadza do łatwiejszego powstawania zakrzepów.

Szkodliwe bywa także stosowanie środków hormonalnych, w tym antykoncepcji, która zwiększa ryzyko powstawania żylaków i zakrzepicy żylnej.

Szkodliwe bywa także stosowanie środków hormonalnych, w tym antykoncepcji, która zwiększa ryzyko powstawania żylaków i zakrzepicy żylnej.

