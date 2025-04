fot. Fotolia

Choroba wieńcowa – czynniki ryzyka

Palenie tytoniu, podwyższony poziom cholesterolu, wysoki poziom cukru we krwi, nadciśnienie tętnicze czy nadwaga, to tylko niektóre z przyczyn występowania choroby wieńcowej. Negatywnie na kondycję serca wpływają także:

siedzący tryb życia,

brak ruchu,

niezdrowa dieta,

długotrwały i silny stres.

Aby wygrać z chorobą powinniśmy przede wszystkim zmienić nasze codzienne nawyki.

Jeżeli jesteśmy osobami palącymi, dobrze, jeżeli zdecydujemy się na całkowite zerwanie z nałogiem. Palenie bowiem podwójnie zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca, a prawdopodobieństwa zachorowania na chorobę niedokrwienną wzrasta wraz ze zwiększającą się liczbą wypalanych papierosów w ciągu doby.

Kolejnym elementem pomagającym nam w walce z dolegliwościami jest dieta. "Warto zadbać o to, by w naszym menu nie zabrakło produktów zbożowych, takich jak ciemne pieczywo, pełnoziarniste makarony czy wielozbożowe płatki. Dodatkowo dobrze jest do diety włączyć takie produkty jak soja, soczewica, ciecierzyca, bób, fasola oraz chude mięso, czyli drób" –radzi dr hab. n med. Andrzej Minczykowski, kardiolog z poznańskiego szpitala Med Polonia.

"Ograniczyć natomiast powinniśmy spożywanie tłuszczy nasyconych, a także dużej ilości cukru i soli" – dodaje.

Według badań regularne uprawianie sportu może skutecznie zmniejszyć ryzyko zgonów z powodu chorób układu krążenia, dlatego jest to również jeden ze skutecznych sposobów walki z chorobą.

Ćwiczenia fizyczne nie tylko zmniejszają masę ciała, obniżają ciśnienie oraz stężenie „złego” cholesterolu, ale także zmniejszają stężenia glukozy we krwi oraz zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, zarówno w stanie spoczynku jak i w ruchu.

Jak zdiagnozować chorobę wieńcową?

Jeżeli zauważymy nasilające się objawy choroby, konieczna jest wizyta u specjalisty. – "W celu zdiagnozowania pacjenta, wykonywane jest badanie EKG w spoczynku"– mówi dr hab. n med. Andrzej Minczykowski. – "Jeżeli natomiast istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące diagnozy, wykonywany jest także prosty test wysiłkowy oceniający reakcje pacjenta na wysiłek, oczywiście dawkowany w sposób kontrolowany. Podczas całego testu monitoruje się EKG, wystąpienie bólu wieńcowego lub nieprawidłowy zapis EKG może świadczyć o niedokrwieniu mięśnia sercowego" – wyjaśnia.

Innym sposobem, który pomaga w zdiagnozowaniu choroby – zwłaszcza wtedy, kiedy nie daje ona charakterystycznych objawów – jest 24-godzinne badanie EKG metodą Holtera.

Jednak standardowym badaniem, które pozwala postawić ostateczną diagnozę oraz, które pokazuje w takim stadium zaawansowania są zmiany miażdżycowe w tętnicach jest koronografia. – "Badanie to polega na wprowadzeniu poprzez tętnicę udową cewnika do tętnicy głównej i serca, poprzez cewnik podawany jest pacjentowi środek kontrastowy i rejestruje się jego przepływ przez naczynia tętnicze zaopatrujące serce" – wyjaśnia dr hab. n med. Andrzej Minczykowski. – "Koronografia pozwala ocenić stan naczyń wieńcowych oraz oszacować ryzyko wystąpienia zawału serca" – dodaje.

Jak wygląda leczenie choroby wieńcowej?

Podstawą metodą leczenia choroby wieńcowej jest zmiana nawyków oraz zdrowy tryb życia. Jednak w wielu przypadkach stosowane są także środki farmakologiczne stabilizujące objawy choroby i eliminujące czynniki ryzyka. Dzięki temu możemy powstrzymać proces rozwoju zmian miażdżycowych, a istniejące już zwężenie tętnicy nie będzie się już powiększało.

"Jeżeli jednak leczenie farmakologicznie nie będzie przynosiło oczekiwanych efektów konieczne może być wykonanie u pacjenta angioplastyki, czyli zabiegu poszerzającego tętnice w miejscach, w których wystąpiły zwężenia lub na udrażnianiu tych tętnic, których zamknięcie doprowadziło do zawału mięśnia sercowego" – wyjaśnia kardiolog Andrzej Minczykowski.

Źródło: Materiały prasowe LTM Communications

