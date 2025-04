fot. Fotolia

Jeśli jesteś stałą klientką salonów kosmetycznych, dobrze znasz być może mikrodermabrazję - zabieg który na zasadzie peelingu mechanicznego usuwa powierzchniowo martwą warstwę naskórka, oczyszczając w ten sposób skórę i normalizując jej pracę. Ale czy słyszałaś, że abrazję wykonuje się także na zęby?

Mikroabrazja na chropowate szkliwo

– Nie jest to może zabieg tak popularny jak wybielanie, ale daje bardzo dobre efekty u pacjentów, których problemem jest zła jakość szkliwa, na którą zastosowanie kuracji wybielających nic nie poradzi – mówi dr Iwona Gnach-Olejniczak z kliniki UNIDENT UNION Dental Spa. Stomatolog estetyczna dodaje, że wiele osób ma matowe i chropowate szkliwo, w dodatku z licznymi zagłębieniami i rowkami. Przy takim defekcie nawet najlepsze akcesoria stomatologiczne, pasty wybielające i dokładne mycie zębów nie są w stanie nadać uśmiechowi blasku.

Gładkie szkliwo dzięki mikroabrazji

Okazuje się, że promienny uśmiech zależy nie tylko od koloru zębiny, ale także od stopnia gładkości szkliwa. By zrozumieć znaczenie gładkiego szkliwa dla wyglądu uśmiechu, wystarczy wyobrazić sobie idealnie wypolerowaną, gładką karoserię auta. I zestawić jej połysk z wyglądem nadwozia samochodu zaniedbanego, nadszarpniętego rdzą. - Matowe zęby gorzej odbijają światło i przez to wydają się ciemniejsze – mówi ekspert. Wpływ na ich wygląd ma także to, co narasta na szkliwie. Jeśli szkliwo jest chropowate i pełne mikro-zagłębień bardzo szybko będzie odkładać się na nim osad i kamień. – To dlatego osoby o matowym szkliwie muszą bardzo często wykonywać zabiegi usuwania kamienia. Dobrze by taką higienizację uśmiechu połączyć z mikroabrazją – zaznacza dr Gnach-Olejniczak.

Na czym polega mikroabrazja szkliwa?

Mikroabrazja polega na wygładzeniu powierzchni zębów za pomocą specjalistycznych past polerskich, sofleksów i finirów. Wykonuje się go tylko w zakresie szkliwa, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia zębów. W trakcie mikroabrazji usuwa się mikroskopijne ilości szkliwa, wywołujące efekt matowości zębów. To precyzyjne, ale i pracochłonne zadanie. Na zabieg należy zarezerwować ok. 2 godzin, w trakcie których lekarz zajmie się jednym łukiem zębowym. Mikroabrazja trwa tak długo – ponieważ obejmuje także powierzchnie tylne zębów, gdzie chropowatość szkliwa wywołuje najszybsze odkładanie się kamienia. - Oczywiście zaburzenia w budowie szkliwa mogą dotyczyć tylko pojedynczych zębów, wtedy zabieg przebiega szybciej – zaznacza ekspert UNIDENT UNION Dental Spa. Warto jednak poświęcić czas, ponieważ wypolerowanie szkliwa to korzyść na lata – dla zdrowia i urody.

Olśniewający efekt

Po precyzyjnym wypolerowaniu uśmiech rozjaśnia się optycznie, ponieważ gładkie zęby lepiej odbijają światło. Pacjentowi towarzyszy komfortowe uczucie czystości, ma mniej problemów z usuwaniem płytki nazębnej, nie narzeka na szybkie tworzenie się osadów i kamienia – mówi dr Iwona Gnach-Olejniczak. W ten sposób mikroabrazja chroni nas przed zapaleniem dziąseł i innymi chorobami przyzębia. Zabieg kończy nałożeniem na zęby remineralizujących pianek z fluorem oraz lakierowanie szyjek zębowych.

