Mineral Therapy FlosLek – mineralna suplementacja skóry

Kosmetyki wchodzące w skład linii Mineral Therapy zawierają atlantycki mech perłowy. To naturalna alga czerwona zwana roślinnym silikonem. Dzięki przystosowaniu do ekstremalnych warunków klimatycznych (susza, promieniowanie UV, zmiany ciśnienia), ma nieograniczoną moc regeneracji. Jest bogata w mikroelementy i sole mineralne, zaopatruje skórę w mikrokolagen, który wypełnia nawet głębokie i utrwalone zmarszczki, a także spowalnia procesy starzenia. W preparatach znajduje się również glinka kaolinowa wydobywana u brzegów Morza Śródziemnego w Katalonii. Jest ona bogata w mikroelementy i sole mineralne (głównie w krzem, wapń, magnez, sód i potas). Glinka odbudowuje gospodarkę mineralną skóry i uzupełnia niedobór substancji odżywczych, a także intensywnie oczyszcza skórę i stymuluje jej dotlenienie. Delikatnie matuje ją i ściąga oraz pobudza syntezę kolagenu i elastyny. Kolejny aktywny składnik to olej arganowy, zwany złotem pustyni, niezwykle bogaty w niezbędne kwasy tłuszczowe, polifenole oraz witaminę E. Wspaniale odmładza skórę (ujędrnia i uelastycznia), odżywia i pielęgnuje. Dzięki obecności witaminy E chroni skórę przed wolnymi rodnikami. Kosmetyki z linii Mineral Therapy wzbogacono również o kwas hialuronowy, który ma zdolność wiązania wody w naskórku, dzięki czemu silnie i długotrwale nawilża i przenika do głębszych warstw. Natychmiast wypełnia zmarszczki i bruzdy, widocznie wygładza skórę i zmniejsza ilość płytkich zmarszczek, a także poprawia jędrność i elastyczność skóry oraz liftinguje ją. Z kolei nowoczesne cykliczne oktapeptydy SNAP-8 otrzymywane metodą liofilizacji (suszenie przez zamrażanie), w odróżnieniu od peptydów liniowych, lepiej wbudowują się w zmarszczki i redukują je. Są bezpieczniejszą i łagodniejszą alternatywą dla botoxu. (Fot. Fotolia)