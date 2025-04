Dr Stopa – seria Floslek

Kondycja stóp ma wpływ na właściwe funkcjonowanie naszego organizmu. Uwięzione w butach przez wiele godzin są narażone na pocenie się i zagrożone rozwojem szkodliwej mikroflory, która może być przyczyną grzybicy. Skóra stóp bardzo łatwo przesusza się, a naskórek rogowacieje, szczególnie na piętach. Systematyczna pielęgnacja to podstawa tego, by nie sprawiała żadnych problemów i wyglądała dobrze.

Z myślą o zbliżającym się lecie firma Floslek wprowadziła na rynek serię kosmetyków do pielęgnacji stóp. Znajdują się wśród nich:

Reklama

enzymatyczny peeling, który złuszcza i odnawia naskórek,

płyn zmiękczający naskórek, który wygładza skórę, likwiduje jej szorstkość i hamuje rogowacenie i pękanie naskórka,

nawilżający krem do stóp, który wygładza skórę,

balsam do zmęczonych stóp i nóg, który zmniejsza obrzęki, uczucie zmęczenia nóg i poprawia krążenie,

odświeżający żel i dezodorant do stóp – oba kosmetyki zawierają substancje przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne, zmniejszają pocenie się stóp i chłodzą je, a dezodorant dodatkowo zapobiega powstawaniu przykrego zapachu na ponad 12 godzin.