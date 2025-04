Dzieci przechodząc infekcje, uczą swój organizm walczyć z drobnoustrojami. Dzięki atakom mikrobów, układ odpornościowy jest stymulowany i zapamiętuje różne bakterie i wirusy, by później móc je skutecznie odeprzeć. Jednak taką zdolność nabywa się wraz z wiekiem, czyli dopiero po ukończeniu 6 roku życia.

Wiadomo, że wszelkie infekcje i manifestujące je objawy, niepokoją rodziców. Jedne dzieci chorują raz na jakiś czas, a drugi są zdrowe, raptem dwa miesiące w roku. Problem może wynikać z wielu przyczyn, jednak najbardziej przekonującym wydaje się być osłabiona odporność, która dobijana atakami bakterii, wirusów, pasożytów i grzybów, nie jest w stanie zwalczyć infekcji. Jest mnóstwo czynników osłabiających układ immunologiczny. Przykładowo zalicza się do nich rażące problemy z higieną, niedbalstwo rodziców, choroby przewlekłe, a także genetycznie uwarunkowane, pierwotne niedobory odporności (PNO).

Te ostatnie są często pomijane i uważane za mało istotny aspekt zdrowia dziecka. Maluchy, których stan można uznać za odbiegający od normy, to te, które częściej zapadają na charakterystyczne dolegliwości, związane z wiekiem rozwojowym i spadkiem formy układu odpornościowego. W obrębie tych chorób, znajdują się zapalenia ucha, płuc, górnych dróg oddechowych, infekcje skóry oraz innych narządów. Niejednokrotnie mają one ciężki przebieg i wymagają hospitalizacji. Wymienione stany są leczone, przeróżnymi medykamentami, co powoduje chwilową poprawę zdrowia, ale jednocześnie jeszcze bardziej upośledza funkcje układu immunologicznego. Każde powtórne leczenie danej infekcji, pogłębia luki w odporności.

Dziecko choruje częściej niż jego rówieśnicy. Zaczyna opuszczać coraz więcej zajęć szkolnych. Rodzice są zmuszeni do bezustannych pielgrzymek do lekarza. Zazwyczaj opuszczają jego gabinet z kolejną receptą, na kolejny lek... Częstokroć wydają setki złotych na antybiotyki itp. Dziecko z kolei jest ograniczone, z powodu regularnego przyjmowania leków, dbania o każdy higieniczny aspekt życia. Niektórzy doprowadzają do tego, że pociecha egzystuje w niemal jałowych warunkach. Dziecko ma mniejszy kontakt z otoczeniem, kolegami. Częściej odczuwa smutek z powodu izolacji i braku beztroskiej aktywności. Z powodu bezustannej walki o zdrowie, a nawet i życie, małemu człowiekowi, zmienia się wygląd. Pogarsza się stan skóry, widoczne są zasinienia w okolicy oczu, ogólnie dziecko sprawia wrażenie wycieńczonego.

Maluch boi się chorób. Nie wie co się z nim dzieje, a często nie jest po prostu świadom zmian chorobowych. Stąd dla niego ważne jest wsparcie rodziców i rodzeństwa, a także pediatry, sprawującego pieczę nad malcem. To jego zadaniem także jest wychwycenie wszelkich nieprawidłowości, mogących wskazywać na pierwotny niedobór odporności.

Eksperci z Europejskiego Towarzystwa Niedoborów Odporności i Amerykańskiej Akademii Pediatrii, wyodrębnili charakterystyczne dla PNO objawy:

Osiem lub więcej infekcji w ciągu roku.

Dwa lub więcej zakażeń zatok o ciężkim przebiegu w ciągu roku.

Trwająca dwa miesiące lub dłużej antybiotykoterapia, bez widocznej poprawy.

Dwa lub więcej zapalenia płuc w ciągu roku.

Zahamowanie rozwoju dziecka lub przyrostu masy ciała.

Powtarzające się głębokie ropnie skórne lub narządowe.

Przewlekła grzybica jamy ustnej, powyżej pierwszego roku życia.

Konieczność stosowania antybiotyków dożylnych.

Dwa lub więcej zakażenia: mózgu, skóry, kości, sepsa.

Rodzinne występowanie PNO.

Do stwierdzenia PNO wystarczy odnalezienie jednego z wymienionych objawów. Wtedy wskazany jest kontakt z lekarzem i dobór odpowiedniej terapii.