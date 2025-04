Co to jest Helicobacter pylori?

Reklama

H. pylori jest stosunkowo niedawno odkrytą bakterią (1983 r.). Odkrycia dokonali Barry J. Marshall i J. Robin Warren z Australii i w 2005 r. zostali z tego powodu uhonorowani Nagrodą Nobla. Zakażenie H. pylori może prowadzić do występowania wielu chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym wrzodów żołądka, dwunastnicy, a także zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów żołądka, zwłaszcza chłoniaków. Infekcję H. pylori można łatwo wyleczyć, zapobiegając tym samym, przynajmniej częściowo, wystąpieniu wyżej wymienionych chorób.

W jaki sposób bakteria wpływa na rozwój wrzodów i raka?

Bakteria wytwarza enzym zwany ureazą, który rozkłada mocznik do amoniaku i dwutlenku węgla, przez co zobojętnia sok żołądkowy. Oprócz tego H. pylori produkuje także inne substancje niszczące błonę śluzową żołądka. Odkrycie wytwarzania ureazy przez bakterię stało się podstawą do opracowania skutecznych testów na wykrycie zakażenia.

Warto wiedzieć: Jakim badaniem można potwierdzić diagnozę raka piersi?

Częstość występowania zakażenia

Zakażenie H. pylori jest bardzo powszechne. Szacuje się, że około połowa ludności świata jest zainfekowana. W Polsce zakażonych jest 60-80% populacji. Do zakażenia dochodzi najczęściej już w wieku dziecięcym. Sprzyja mu niedożywienie i niewłaściwa dieta dziecka oraz, co się z tym wiąże, brak witamin. Bakteria dostaje się do przewodu pokarmowego najczęściej przez brudne ręce.

Objawy zakażenia

Zakażenie H. pylori nie powoduje widocznych i odczuwalnych zmian u wszystkich osób – u niektórych zmiany w żołądku można stwierdzić tylko w badaniu mikroskopowym, u innych rozwijają się nadżerki bądź owrzodzenia, a w znikomym odsetku przypadków – nowotwory (w tym zwłaszcza chłoniaki żołądka). Sam przebieg zakażenia jest najczęściej bezobjawowy, choć u 10% ludzi występują objawy ostrego nieżytu żołądka, które szybko przemijają. Nie znaczy to jednak, że bakteria została wyeliminowana. Tylko kuracja antybiotykowa skutecznie zwalcza zakażenie.

Polecamy: Jak poradzić sobie z nowotworem u dziecka?

Choroby związane z zakażeniem H. pylori:

Zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy – bakteria, powodując stan zapalny może doprowadzić do zaniku błony śluzowej żołądka (zapalenie zanikowe);

Choroba wrzodowa żołądka – 65 – 80% osób mających wrzody żołądka jest zakażonych;

Choroba wrzodowa dwunastnicy – zakażenie H. pylori występuje w 95% przypadków wrzodów dwunastnicy;

Rak żołądka – H. pylori zwiększa ryzyko rozwoju;

Chłoniak żołądka – choroba powstaje na podłożu długo trwającego zapalenia błony śluzowej żołądka i w większościprzypadków cofa się po wyeliminowaniu zakażenia;

Choroba Menetriera – jest to postać zapalenia żołądka, w której dochodzi do przerostu fałdów błony śluzowej. Podobnie jak chłoniak, ustępuje po wyleczeniu infekcji.

Leczenie infekcji

Leczenie zakażenia H. pylori polega na stosowaniu antybiotyków, przy czym jest skuteczne dopiero jeżeli stosuje się 2 leki jednocześnie i dodatkowo tzw. inhibitor pompy protonowej – lek zobojętniający sok żołądkowy. Prawie wszyscy chorzy zostają wyleczeni. W przypadku nieskuteczności stosuje się inny zestaw leków.

Reklama

Nie w każdym przypadku stwierdzenia zakażenia H. pylori trzeba wdrożyć leczenie. Wymagane jest ono w przypadku choroby wrzodowej, chłoniaków i choroby Menetriera.