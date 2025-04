Czym jest udar mózgu?

Wyróżnia się dwa rodzaje udaru mózgu: niedokrwienny oraz krwotoczny. Udary niedokrwienne stanowią około 80% wszystkich udarów mózgu, a udary krwotoczne pozostałe 20%.

Udar niedokrwienny wywołany jest brakiem przepływu krwi w tętnicy mózgu, skutkiem czego jest uszkodzenie mózgu w mechanizmie niedotlenienia. Dochodzi do niego w następstwie umiejscowienia się w świetle naczynia skrzepliny i w efekcie zamknięcia naczynia lub na skutek krytycznego zwężenia naczynia przez proces miażdżycowy.

O udarze krwotocznym mówimy wtedy gdy dochodzi do wynaczynienia krwi bezpośrednio do mózgu. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce gdy dochodzi do pęknięcia tętniaka, czyli odcinkowego poszerzenia tętnicy mózgowej.

Jak zapobiegać?

Jedyną metodą, która pozwala uniknąć udaru jest zapobieganie mu. Należy zmodyfikować styl życia, a także przyjrzeć się swojej diecie.

Obniżaj ciśnienie krwi – jak wiadomo, to ono jest najważniejszym czynnikiem prowadzącym do udaru mózgu.

Stosuj się do zaleceń lekarza zażywając regularnie przepisane przez niego leki.

Ogranicz spożycie soli. Jest ona wrogiem w walce z wysokim ciśnieniem.

Ogranicz ilość cukru, tłuszczy zwierzęcych i tłustego mięsa – te wszystkie produkty wpływają na wzrost ciśnienia.

Spożywaj produkty bogate w potas i magnez – obniżają one ciśnienie krwi.

Zrzuć nadmiar kilogramów – otyłość prowadzi do rozwoju nadciśnienia oraz obciąża serce. Osoby otyłe mają także dużo gorszy profil lipidowy krwi, co sprzyja rozwojowi większości chorób układu krążenia.

Zrezygnuj z alkoholu – to właśnie alkohol najsilniej podnosi ciśnienie krwi, nawet w niewielkiej ilości spożywanej od czasu do czasu.

Ogranicz picie kawy i mocnej herbaty – kofeina i teina podnoszą ciśnienie krwi. Działanie to utrzymuje się przez 3 godziny. Jeśli jesteś miłośnikiem tych używek zamień kawę zwykłą na bezkofeinową, a herbatę czarną na zieloną. Zielona herbata dodatkowo jest bogata w tzw. antyoksydanty, które walcząc z wolnymi rodnikami zmniejszają ryzyko rozwoju wielu chorób, w tym nowotworów i chorób serca.

Nie bój się ćwiczeń - nawet minimalny wysiłek fizyczny wykonywany regularnie pozwala obniżyć ciśnienie krwi. Tak więc nie unikaj spacerów i gimnastyki.

