Czym jest ropniak?

Ropniak opłucnej jest to obecność ropnej wydzieliny w jamie opłucnowej. Fizjologicznie między blaszkami opłucnej (trzewną, która pokrywa płuco i ścienną wyścielająca wnętrze klatki piersiowej) znajduje się niewielka ilość jałowego płynu. W stanach patologicznych do opłucnej przedostają się drobnoustroje, najczęściej bakterie. Wówczas organizm reaguje stanem zapalnym, do płynu przedostają się komórki żerne i wydziela się włóknik. Następnie w obrębie płynu zaczynają powstawać przegrody i otacza się on coraz grubszą torebką utrudniającą rozprężenie płuca i zaburzającą prawidłową ruchomość klatki piersiowej.

Przyczyny i objawy

Ropniak najczęściej pojawia się jako powikłanie zapalenia płuc. Kolejną przyczyną jest zakażenie po zabiegu chirurgicznym na klatce piersiowej. Ropny wysięk może mieć również związek z urazem klatki piersiowej. Początkowo dominuje ból w klatce piersiowej, gorączka, kaszel i duszność. Z czasem dochodzi do spadku masy ciała i postępującego wyniszczenia. Infekcja może rozprzestrzenić się drogą krwi doprowadzając do sepsy.

Walka z ropniakiem

Leczenie polega na podaniu antybiotyków dożylnie, ale sama antybiotykoterapia nie jest tu skuteczna, ponieważ lek nie jest w stanie łatwo przeniknąć to otorbionego płynu. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie zabiegów mających na celu ewakuację zakażonego płynu. Stosuje się drenaż opłucnej, czyli wprowadzenie przez niewielkie nacięcie do jamy opłucnowej rurki i odprowadzenie nagromadzonego płynu. W przypadku wielu zbiorników można podać do opłucnej lek fibrynolityczny, to znaczy substancję rozpuszczającą nici włóknika, co ma na celu ułatwienie ewakuacji ropy. We wczesnej fazie ropniak może być usunięty za pomocą mało inwazyjnej techniki operacyjnej. Metoda ta zwana wideotorakoskopią polega na wprowadzeniu przez niewielkie otwory kamery i specjalnych narzędzi do wnętrza klatki piersiowej. W bardziej zaawansowanym stadium, gdy ściana ropniaka tworzy grubą warstwę, konieczne jest szerokie cięcie wzdłuż przebiegu żeber. Przeprowadza się wówczas zabieg dekortykacji, czyli usuwa się zwłókniałą torebkę ropniaka, aby umożliwić rozprężenie się płuca. Niekiedy usuwa się część zmienionego chorobowo płuca lub nawet całe płuco. W niektórych przypadkach potrzebny jest otwarty drenaż, czyli usunięcie fragmentów żeber i wszycie skóry w głąb rany. Operacja ta umożliwia codzienną zmianę opatrunków i pozbycie się zakażenia wewnątrz jamy opłucnowej.

