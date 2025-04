Choroba Scheuermanna, zwana niegdyś młodzieńczą kifozą, należy grupy chorób z grupy jałowych martwic kości. Ich cechą charakterystyczną jest obumieranie fragmentów kości i chrząstek, do którego dochodzi bez udziału chorobotwórczych drobnoustrojów. Choroba Scheuermanna atakuje trzony kręgów najczęściej w odcinku piersiowym, ale i piersiowo-lędźwiowym lub lędźwiowym. Zwykle dotyka chłopców w wieku 12-17 lat, choć zdarza się, że zapadają na nią także dziewczynki. Cały proces trwa 2-3 i lata. Nieuchwycony na wczesnym etapie może prowadzić do trwałego ograniczenia sprawności.

Przyczyny

Do tej pory nie udało się ustalić bezpośrednich przyczyn rozwoju choroby. Za czynniki sprzyjające jej rozwojowi uznaje się:

zatory i zakrzepy

zaburzenia wzrostu trzonów kręgów

wrodzone predyspozycje

zaburzenia hormonalne

osłabienie odporności

mikrourazy kręgów

przeciążenia

Skutki choroby Scheuermanna

Powstaje martwica trzonów kręgów – fragmenty kości rozpadają się, a ich odbudowa następuje w sposób nieprawidłowy, co skutkuje ich zniekształceniem. Stają się one klinowane, krążki międzykręgowe ulegają degeneracji, a ich zawartość zostaje miejscami wtłoczona do istoty gąbczastej trzonów. W ten sposób powstają widoczne na obrazie Rtg tzw. guzki Schmorla, które są cechą charakterystyczną choroby Scheuermanna.

W zaawansowanym stadium choroby kręgosłup zmienia kształt – dochodzi do pogłębienia kifozy (naturalnego wycięcia kręgosłupa piersiowego) – powstają tzw. plecy okrągłe, które pociągają za sobą szereg skutków: osłabienie mięśni i ich przykurcze, pogłębienie lordozy szyjnej, ograniczenie ruchomości kręgosłupa i sprawności ogólnej, deformację sylwetki.

Objawy

Zanim dojdzie do powstania trwałej deformacji kręgosłupa, często pojawiają się sygnały, które mogą sugerować chorobę Scheuermanna:

bóle pleców często po wysiłku fizycznym lub długotrwałym przebywaniu w pozycji siedzącej lub stojącej; ból ustępuje po przyjęciu pozycji leżącej

szybko narastające zmęczenie

garbienie pleców

ograniczenie ruchomości kręgosłupa

Często chorobie Scheuermanna towarzyszy boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza).

W przypadku wystąpienia tych dolegliwości należy wykonać zdjęcie rentgenowskie. Chorobę potwierdza się, obserwując na zdjęciu:

zwężone tarcze międzykręgowe

sklinowacenie minimum 3 sąsiadujących ze sobą kręgów

nieregularne krawędzie trzonów kręgów

guzki Schmorla

niefizjologiczne krzywizny kręgosłupa.

Leczenie

Choć choroba Scheuermanna jest nieuleczalna. Bardzo ważne jest, aby jak najwcześniej ją zdiagnozować, to znaczy w momencie zanim dojdzie do znaczących deformacji kręgosłupa i całej sylwetki. Wcześnie podjęta i konsekwentnie prowadzona rehabilitacja pozwala spowolnić proces chorobowy i w bardzo dużym stopniu zapobiec deformacjom.

W ramach leczenia choroby Scheueramnna stosuje się:

jak najczęstsze przyjmowanie pozycji leżącej (najlepiej na plecach na twardym podłożu) w celu odciążenia kręgosłupa

unikanie długotrwałego pozostawania w pozycji siedzącej lub stojącej

utrzymywanie kręgosłupa w jak najbardziej naturalnej pozycji, poprzez zapewnienie odpowiedniego jego podparcia

systematyczne ćwiczenia korekcyjne

naukę przyjmowania i utrzymywania prawidłowej postawy

poprawę ogólnej sprawności fizycznej

pływanie

ćwiczenia oddechowe, korekcyjne, rozciągające i wzmacniające

masaż

kinesiotaping

odpowiednią dietę

regularne kontrole lekarskie aż do czasu zakończenia procesu wzrostu pacjenta.

Oczywiście osoby uprawiające sporty obciążające kręgosłup (np. biegi, skoki muszą z nich zrezygnować przynajmniej na czas leczenie.

W zaawansowanym stadium choroby, stosuje się leki przeciwbólowe, fizykoterapię, gorsety ortopedyczne.

Gdy na rehabilitację jest za późno...

Nasilony ból lub/i znacznie pogłębiona kifoza, ograniczająca oddychanie, są wskazaniami do leczenia operacyjnego, którego celem jest korekcja pogłębionej kifozy i usztywnienie kręgosłupa.

Przypadkowa diagnoza u dorosłych

Zdarza się, że osoba dorosła, po wykonaniu Rtg kręgosłupa dowiaduje się o tym, że wcześniej przeszła chorobę Scheuermanna. Jej skutkiem mogą być bóle zlokalizowane między łopatkami, uczucie sztywności, bóle w obrębie klatki piersiowej. W takim przypadku pomocna jest rehabilitacja (nauka prawidłowych nawyków, kinesiotaping).