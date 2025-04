ból krzyża

fot. Fotolia

Reklama

Bóle krzyża rzadko wiążą się z poważnym schorzeniem kręgosłupa



Rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy w zakresie dbania o kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy i profilaktyki bólu krzyża to ważny problem.

Dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego dotykają bowiem ok. 70% populacji w krajach rozwiniętych. Specjaliści podkreślają, że bóle krzyża jedynie w ok. 15 % przypadków wiążą się z poważnym schorzeniem kręgosłupa, natomiast znaczna większość dolegliwości to tzw. bóle niespecyficzne bez wyraźnej patologicznej przyczyny.

W przypadku ostrego lub długo trwającego (powyżej 6 tygodni) bólu zawsze należy skonsultować się z lekarzem. Jednak w większości przypadków mamy do czynienia z dolegliwościami, które wymagają jedynie działań przeciwbólowych (leki) oraz odpowiednich ćwiczeń.

Boli cię krzyż? Wstań z kanapy!



Większość tego typu dolegliwości przechodzi – nawet bez leczenia – w ciągu kilku tygodni. Jednak rehabilitacja i ćwiczenia przyśpieszają proces leczenia i zabezpieczają przed nawrotami dolegliwości.

Ważne jest jednak, żeby mieć świadomość, że w większości przypadków bóle krzyża nie są objawem poważnej choroby i nie powinniśmy zanadto ograniczać naszej codziennej aktywności, gdyż bezruch czy leżenie w łóżku najczęściej tylko pogarszają sytuację.

fot. Fotolia

U osób, które „poddają się” bólowi krzyża, unikają ruchu i ćwiczeń, powrót do sprawności trwa zazwyczaj dłużej. Dlatego zasadnicza rada dla osób z bólem krzyża brzmi: pozostań aktywny! Odpowiedni ruch i dobrane ćwiczenia są podstawowym remedium na bóle. Nawet masaż czy zabiegi fizykoterapeutyczne – bardzo lubiane przez pacjentów – powinny stanowić jedynie dodatek do terapii ruchem.

Zobacz też: Jak uniknąć bólu kręgosłupa szyjnego?

Jak walczyć z bólem kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego?



W sytuacji bólu kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego powinniśmy skupić się na wykonywaniu ćwiczeń rozluźniających i rozciągających stawy i mięśnie. Takie ćwiczenia polegają na rozruszaniu kręgosłupa i miednicy. Należy je wykonywać powoli, starając się minimalizować ból podczas ruchu.

Trzeba jednak pamiętać, że ćwiczenia rozluźniające mogą początkowo być bolesne, gdyż odruchowo napięte mięśnie kręgosłupa mogą być obolałe.

Powinniśmy więc ćwiczyć w wygodnych pozycjach, np. w leżeniu na plecach, na boku, w klęku podpartym. Dobre są też ćwiczenia w pozycji siedzącej na piłce rehabilitacyjnej. W kolejnym etapie treningu możemy włączyć ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu i pośladków. Elementem wzmacniania mięśni kręgosłupa powinien być również trening mięśni dna miednicy.

Odpowiedni dobór ćwiczeń rozluźniających i stabilizujących kręgosłup lędźwiowy powinien być uzależniony od rodzaju dolegliwości i sylwetki ćwiczącego, dlatego polecić należy kontakt z fizjoterapeutą, najlepiej specjalizującym się w leczeniu bólu krzyża. Jedynie fizjoterapeuta lub lekarz może wykonać niezbędne zabiegi manualne czy też zlecić dodatkową fizykoterapię.

Jak zapobiegać bólom krzyża?



W zakresie profilaktyki i zapobiegania dolegliwościom bólowym kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego polecić należy aktywny tryb życia i uprawianie sportu.

Szczególnie polecane są: pływanie, pilates, ćwiczenia na piłkach, specjalistyczne formy gimnastyki czy nordig walking. Najważniejsze są oczywiście czerpanie przyjemności z ruchu i regularność ćwiczeń.

Zobacz też: Jak nie przeciążać kręgosłupa? Kilka praktycznych rad!

Reklama

Autor: Marcin Baranowski – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Wydziału Rehabilitacji Ruchowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Filozofii i Socjologii, dyrektor ds. Rehabilitacji w ośrodkach MEDI-system.