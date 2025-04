Po co wykonywać ćwiczenia usprawniające kręgosłup?

Celem ćwiczeń usprawniających kręgosłup jest przywrócenie pełnej i bezbolesnej ruchomości kręgosłupa we wszystkich kierunkach poprzez:

rozluźnienie mięśni,

przywrócenie mięśniom równowagi napięciowej,

przywrócenie kręgosłupowi jego naturalnych krzywizn.

Jak często należy wykonywać ćwiczenia usprawniające kręgosłup?

Tempo powinno zostać dobrane do możliwości i upodobań ćwiczącego. Docelowo wykonanie całego zestawu ćwiczeń powinno zająć około 45 minut. Jednak na początku nie należy patrzeć na czas.

Osoby, które wcześniej nie przejawiały żadnej aktywności ruchowej powinny początkowo potraktować ćwiczenia jako relaks. Najgorszy scenariusz z możliwych to zbyt intensywne rozpoczęcie ćwiczeń, a potem ból, zniechęcenie i zarzucenie treningu. W takim przypadku lepiej wcale nie zaczynać.

W pierwszym dniu najlepiej wykonać tylko po 3-4 powtórzenia każdego ćwiczenia, wczytując się przy tym dokładnie w jego opis, a także zwracając uwagę na poprawność wykonania. Przez kolejne dni można stopniowo zwiększać liczbę powtórzeń, za każdym razem odczuwając raczej niedosyt niż nadmiar ruchu. Po około tygodniu codziennego ćwiczenia powinno się zaobserwować istotną poprawę zakresu wykonywanych ruchów.

Dlaczego tak ważna jest symetria wykonywania ćwiczeń?

Zakresy ruchu każdej z kończyn powinny być symetryczne, czyli takie same w obie strony. Podobnie zakresy ruchu tułowia oraz głowy powinny być jednakowe w każdą stronę. Jeżeli tak nie jest, należy starać się wykonywać ruch bardziej do końca w kierunku, który jest ograniczony (tzw. dociąganie). Na symetrię ruchu należy zwracać uwagę w każdym ćwiczeniu.

Słyszalne niekiedy trzaski i podobne odgłosy w obrębie szyi związane z ruchami głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa, jeśli są bezbolesne, nie mają z reguły znaczenia klinicznego i nie należy przywiązywać do nich zbytniej uwagi (Dziak, 2007).

Czy wszystkie ćwiczenia należy wykonywać?

Niektóre ćwiczenia mogą sprawiać osobom niewprawionym sporą trudność. Dlatego na początku można je w ogóle pominąć. Natomiast w miarę zaawansowania można opuścić tę część ćwiczeń, która okaże się łatwa (dla oszczędzenia czasu), a stopniowo wprowadzać te, które sprawiały jakąś trudność. Najlepiej jednak nie rezygnować z żadnych ćwiczeń, nawet po wprawieniu się w ich wykonywaniu.

Fragment pochodzi z książki „Ćwiczenia usprawniające kręgosłup" Stanisława Szabuniewicza, Aleksandry Orlikowskiej, Wiesława Niesłuchowskiego (Wydawnictwo Harmonia, 2011). Publikacja za zgodą wydawcy. Tytuł, lid oraz śródtytuły od redakcji.