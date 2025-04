Dlaczego kręgosłup boli?

Kręgosłup zgina się w ciągu dnia nawet kilka tysięcy razy. Wbrew pozorom rzadko jest wyprostowany – wciąż przecież się po coś schylamy, zdarza się nam opierać o szafkę czy umywalkę, garbimy się i zapominamy o przeciąganiu. Kręgosłup nie zaznaje też odpoczynku w nocy – większość z nas śpi w nieodpowiednich pozycjach. W efekcie odczuwamy bóle pleców, które bywają na tyle uciążliwe i poważne, że nieraz kończą się zwolnieniem z pracy i poważnymi schorzeniami.

Aby odpowiednio zareagować i zwalczyć ból pleców, powinniśmy w pierwszej kolejności wyeliminować czynniki, które go powodują, a także ocenić, która część kręgosłupa "daje o sobie znać". Wówczas będziemy mogli przedsięwziąć kroki związane z profilaktyką i/lub leczeniem, by pozbyć się bólu i problemów z kręgosłupem.

Kliknij na grafice ten fragment kręgosłupa, którego ból odczuwasz. Dzięki temu sprawdzisz, czym charakteryzuje się dany odcinek kręgosłupa, jak o niego dbać i co robić, gdy sprawia problemy. Nauczysz się też, jak unikać bólu związanego z danym odcinkiem kręgosłupa.

