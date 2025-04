fot. Fotolia

Kręgosłup zgina się w ciągu dnia od kilku do kilku tysięcy razy, a rzadko kiedy jest wyprostowany. Za każdym razem, gdy się zgina, a zgięcie jest długotrwałe lub wielokrotnie się powtarza, powoduje to przemieszczanie się dysków do tyłu. Przemieszczenia te sumują się i sprawiają, że mamy do czynienia z postępującymi destrukcyjnymi zmianami w dyskach kręgosłupa.

Dlatego tak ważne jest, aby nie garbić się i nie zginać niepotrzebnie pleców, a w związku z tym pilnować odpowiedniej postawy ciała – nie tylko podczas siedzenia, ale też chodzenia, stania, schylania czy wykonywania codziennych czynności.

Po pierwsze: ograniczaj schylanie się



Zwróć uwagę, jak często schylasz się w ciągu dnia: myjąc zęby, zakładając buty, podnosząc coś z podłogi, sięgając po coś z dolnej szuflady, sprzątając… Pamiętaj, że każde zgięcie obciąża kręgosłup – postaraj się to ograniczyć. Jak?

Kucaj zamiast się schylać.

Opieraj się jedną ręką, np. o umywalkę, gdy szczotkujesz zęby.

Wykonuj niektóre czynności na klęczkach, np. gdy myjesz wannę.

Opieraj nogę o krzesło lub inny przedmiot, np. gdy kładziesz skarpetki.

Przyklękaj, gdy kładziesz buty.

Gdy wstajesz z pozycji siedzącej, wesprzyj się rękami.

Gdy wstajesz z pozycji leżącej, zastosuj pozycję wahadła: złap się za nogi i odbij, by nie nadwyrężać pleców. Możesz też kłaść się na brzegu, np. łóżka, a następnie zwieszać nogi i podnosić się, podpierając się rękami.

Po drugie: nie przekrzywiaj kręgosłupa



Myślisz pewnie: przecież chodzę prosto, na pewno się nie krzywię! Naprawdę? Przypomnij sobie, jak często nosisz na ramieniu plecak lub torbę bądź siatkę z zakupami w jednej ręce? To bardzo obciąża kręgosłup. Staraj się więc rozkładać ciężar równomiernie.

Po trzecie: śpij w odpowiedniej pozycji



Aby dbać o kręgosłup w nocy:

Śpij na materacach o średniej twardości.

Używaj dwóch poduszek: niskiej do spania na plecach i grubszej do spania na boku.

Podczas snu wskazane jest delikatne ugięcie kolan. W czasie spania w pozycji bocznej powinniśmy zgiąć kończyny we wszystkich stawach.

Dla większego odciążenia kręgosłupa poleca się podkładać pod kolana zrolowany wałek, np. koc (wskazane dla osób z lordozą lędźwiową). Jeśli zaś śpimy na brzuchu, wałek warto podłożyć pod stopy.

Śpij tak, by kręgosłup tworzył linię prostą, fot. Fotolia

Dla kręgosłupa ważne jest też wstawanie. Pamiętaj, aby:

Nie wstawać gwałtownie.

Przeciągać się i kręcić przed podniesieniem z łóżka (nie wstawać raptownie!).

Wstawać do pozycji siedzącej za pomocą „wahadła”: złap rękami za nogi i odbij. Możesz też położyć się na boku i spuścić nogi z łóżka, a następnie podeprzeć się rękami i podnieść.

Siedź prosto, nie pochylaj się. W miarę możliwości korzystaj z podnóżka, fot. Fotolia

Po czwarte: siadaj w odpowiedniej pozycji



Gdy siedzisz, pamiętaj by:

Nie siedzieć długo bez ruchu. Innymi słowy: wierć się, prostuj, odchylaj, często wstawaj!

Dosuń pośladki do oparcia krzesła.

Nie garb się, kontroluj swoją pozycję.

Podnoś czytany tekst do oczu. Nie pochylaj głowy nad nim, gdy tekst leży na blacie biurka!

Korzystaj z lędźwiowej podkładki oraz podnóżka o regulowanym kącie ustawienia.

Używaj odpowiedniego krzesła – takiego, które jest dostosowane do długiego siedzenia. Takie krzesło musi mieć możliwość regulowania wysokości, stopnia odchylenia oparcia na plecy oraz oparcia na ręce.

Opieraj ręce na podłokietnikach lub blacie stołu.

Ustaw monitor komputera tak, aby góra ekranu była na wysokości oczu.

Staraj się nie zakładać nogi na nogę.

