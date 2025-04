Spis treści:

Wszy składają jaja, zwane gnidami – mogą one przypominać łupież. Na szczęście istnieją różnice, które pozwalają odróżnić od siebie obie choroby. Zasadnicza różnica jest taka, że jaja wszy są mocno przyczepione do pasm włosów i trudno je usunąć, natomiast łuski występujące przy łupieżu łatwo odpadają z włosów. Jaja wszy są żółte lub białe i mają kształt łzy, są bardzo małe (około 2-3 mm). Nie sypią się z głowy tak jak suche płatki łupieżu, które są czasami nawet widoczne na odzieży.

fot. Jaja wszy a łupież – na zdjęciu widoczne gnidy na włosach / Adobe Stock, srisakorn

fot. Jaja wszy a łupież – na zdjęciu łupież / Adobe Stock, roblan

Wszawica i łupież pomimo niewielkich podobieństw mają jednak więcej różnic. Dzięki nim można z łatwością odróżnić od siebie obie choroby.

Przyczyna

Wszawica to pasożytnicza choroba skóry głowy, którą wywołują małe owady zwane wszami głowowymi (Pediculus humanus capitis). Wszy są pasożytami, które żywią się krwią. Łupież zwykły to przewlekła choroba owłosionej skóry głowy, charakteryzująca się złuszczaniem naskórka u nasady włosów. Do rozwoju choroby przyczynia się grzyb drożdżopodobny z gatunku Malassezia.

Objawy

W przypadku wszawicy można na głowie zauważyć ciemne owady, a także mocno przyczepione do włosów gnidy. W łupieżu zaś widocznym objawem są suche łuski, który łatwo odpadają z włosów.

Istotną różnicą jest silniejsze swędzenie głowy u chorych na wszawicę. Przy łupieżu świąd skóry głowy jest mniej intensywny albo w ogóle nie występuje.

W przypadku wszawicy częściej pojawia się uczucie łaskotania na skórze głowy, pojawiają się też ranki po ugryzieniach i drapaniu. W następstwie ukłucia pojawia się stan zapalny, którego przyczyną jest działanie śliny pasożyta. Może się on rozwijać w dwóch etapach: wczesnym (punktowe zaczerwienienie w miejscu ukłucia) i późnym (odczyn zapalny). W łupieżu u niektórych chorych skóra jest lekko zaczerwieniona.

Łupież nie przerywa snu, natomiast z powodu nocnej aktywności wszy często pojawiają się problemy ze snem.

Zakaźność

Wbrew wielu opiniom łupież nie jest chorobą zaraźliwą. W przeciwieństwie do wszawicy, która jest silnie zakaźna i może być przynoszona przez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. Do transmisji dochodzi poprzez współdzielenie np. grzebienia, szczotki do włosów, czapki, ale wystarczy też kontakt fizyczny.

Na szczęście oba schorzenia można bezpiecznie i skutecznie leczyć w domu.

Do walki z łupieżem stosuje się preparaty lecznicze (szampony, olejki, płyny, kremy), zawierające substancje przeciwgrzybicze, keratolityczne oraz cytostatyczne. Wspomagająco można wypróbować domowe sposoby na łupież na bazie naturalnych substancji. Bardzo ważne są też codzienne nawyki.

Wszawica jest bardzo zaraźliwa, wymaga nie tylko leczenia specjalnymi prepatatami, ale też czyszczenia głowy z gnid oraz dezynfekcji przedmiotów osobistych, w tym pościeli, grzebieni, ręczników. Na rynku jest wiele szamponów, płynów i innych preparatów, które zawierają substancje zwalczające wszy głowowe. Najczęściej stosowanymi składnikami są permetryna, pyretryny, oleje silikonowe i inne substancje, które eliminują wszy i gnidy.

