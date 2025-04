Trądzik to jeden z najczęstszych problemów skórnych dotykający nie tylko nastolatków, ale też osoby dorosłe. Przyczyn trądziku jest wiele: od zaburzeń hormonalnych, przez stres, po złą dietę czy indywidualne predyspozycje skóry do przetłuszczania się. Jak sobie z nim poradzić? Poznaj domowe sposoby na trądzik polecane przez kosmetologa.

Na to pytanie trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że trądzik pospolity jest chorobą skóry o charakterze przewlekłym. W pierwszej kolejności trzeba dowiedzieć się, z jakim problemem mamy dokładnie do czynienia. Na ten temat powinna wypowiedzieć się osoba znająca się na problemach skórnych, a więc dermatolog bądź kosmetolog.

Kosmetolog powinien być wsparciem w terapiach dermatologicznych, jeżeli mamy do czynienia z trądzikiem grudkowo–krostkowym lub innym. Jeżeli natomiast dolegliwością jest trądzik zaskórnikowy, w postaci drobnych czarnych punktów na skórze, to jest to już problem kosmetyczny. Jeśli jednak ma on formę wykwitów zawierających treść ropną, tworzących cysty, guzki czy grudki, to absolutnie kosmetolog powinien tu współpracować z dermatologiem – mówi kosmetolog Dagmara Nowak-Barańska.

W trudniejszych przypadkach formą terapii będzie leczenie farmakologiczne w połączeniu z odpowiednią pielęgnacją skóry.

Żeby można było dobrać odpowiednie metody leczenia trądziku, trzeba ustalić, co nasila zmiany. Warto w tym celu np. przez miesiąc opisywać każdy swój dzień. Znaczenie ma niemal wszystko: faza cyklu miesiączkowego, przyjmowane leki, to, co jemy, czas snu (bezsenność nasila trądzik), stopień zmęczenia organizmu, stosowane kosmetyki. Zapisz też koniecznie, gdzie przebywałaś w ciągu dnia – zmiany trądzikowe zwiększają się np. pod wpływem klimatyzacji i dymu tytoniowego. Notuj również, kiedy pojawiły się nowe pryszcze. Dokładne notatki pomogą ci powiązać te wszystkie wydarzenia.

Istnieją zioła, które często są wykorzystywane w suplementach diety na trądzik.

W walce z trądzikiem pomocne są wyciągi z ziół takich jak dziurawiec i bratek (fiołek trójbarwny). Mają one działanie przeciwzapalne i ograniczają namnażanie się bakterii Propionibacterium acnes. Trzeba jednak na nie uważać – ze względu na to, że jednocześnie są to zioła fotouczulające i wchodzą w interakcję ze światłem. Bez stosowania odpowiedniej ochrony SPF mogą odpowiadać za powstawanie przebarwień w efekcie ekspozycji na słońce – mówi kosmetolog Dagmara Nowak-Barańska.

Niektóre zioła mogą również wchodzić w interakcję ze światłem wykorzystywanym do leczenia trądziku, jak np. światło IPL, często wykorzystywanym u osób z trądzikiem. Należy zatem bardzo ostrożnie podchodzić do ziołolecznictwa w przypadku trądziku, jeżeli korzysta się przy tym z zabiegów kosmetycznych.

Inne zioła na trądzik:

korzeń mniszka lekarskiego,

kwiat czarnego bzu,

korzeń łopianu,

aloes,

szałwia,

olejek z drzewa herbacianego.

Jak stosować zioła na trądzik?

Zioła na trądzik można stosować w postaci naparów do picia, naparów do mycia twarzy, kąpieli czy tzw. parówek. A zatem z lecznicze własciwości roślin możemy wykorzystać zarówno srosując je zewnętrznie, jak i wewnątrznie. Należy wczesniej zapoznać się z tym, jak przyjmować dane zioła i jak je dawkować.

Inne suplementy diety na trądzik

Jeśli mowa o suplementach diety na trądzik, to warto dodać, że często zawierają one laktoferynę –białko, które hamuje namnażanie drobnoustrojów chorobotwórczych oraz stymuluje układ odpornościowy. Dzięki tym właściwościom produkty te pomagają łagodzić objawy trądziku.

Niezbędnym elementem prawidłowej diety na trądzik jest w pierwszej kolejności odpowiednie nawodnienie. Skóra odwodniona i sucha jest idealnym podłożem do rozwoju bakterii beztlenowej, która odpowiada za powstawanie trądziku.

W przypadku trądziku polecana jest dieta przeciwzapalna. Nie może zawierać produktów o wysokim indeksie glikemicznym, powinna natomiast być bogata w zdrowe składniki, takie jak świeże warzywa i owoce, nasiona strączkowe i ryby. Ważnym elementem diety powinny być też nasiona, orzechy, pestki czy oleje roślinne, które świetnie uzupełniają niedobory nienasyconych kwasów tłuszczowych (np. olej z wiesiołka).

Bardzo ważne w diecie przeciwzapalnej polecanej w przypadku trądziku jest też to, aby nie spożywać produktów zawierających cukry proste. I wcale nie chodzi tutaj o samą czekoladę zawierającą kakao – które także może pogarszać wygląd cery – tylko o nadmiar cukrów prostych, zawartych również w słodzonych wodach smakowych, napojach gazowanych czy alkoholu. Powstawaniu trądziku „sprzyja” również stosowanie intensywnych przypraw, jak choćby chili – dodaje Dagmara Nowak-Barańska, kosmetolog.

Australijscy naukowcy twierdzą, że rezygnacja z produktów zawierających cukry proste (słodycze, białe pieczywo, ryż) może zmniejszyć trądzik o ponad 20%. A to dlatego, że tego typu artykuły mają wysoki indeks glikemiczny. Zamiast tego typu produktów jedz warzywa (surowa marchew świetnie działa na skórę!), ciemne pieczywo i grube kasze.

Uważaj na mleko - może nasilać trądzik. Badania potwierdzają, że osoby, które piją codziennie co najmniej 2 szklanki mleka częściej mają kłopoty z cerą. Zamiast mleka krowiego wybieraj mleka roślinne.

Według ekspertki dobór dermokosmetyków w przypadku trądziku zależy od tego, jakim rodzajem leczenia jesteśmy objęci. Jeśli objawy trądziku nie są bardzo nasilone i nie jesteśmy w trakcie intensywnej terapii dermatologicznej z użyciem silnych preparatów, możemy pozwolić sobie na stosowanie delikatnych produktów tonizujących z alfa–hydroksykwasami lub beta–hydroksykwasami:

Chodzi o produkty awierające kwas glikolowy, salicylowy czy azelainowy, o działaniu przede wszystkim bakteriostatycznym – mówi kosmetolog Dagmara Nowak-Barańska.

Pamiętajmy, że wszystkie produkty złuszczające, a więc zawierające w swoim składzie kwasy, powinny być łączone z odbudową płaszcza hydrolipidowego, co najlepiej robić w nurcie skin cyclingu.

Kiedy mamy do czynienia z trądzikiem grudkowo-kostkowym, cystowo–guzkowym czy ropnym, leczonym izotretynoiną, to należy wybierać kosmetyki odbudowujące płaszcz hydrolipidowy. Skóra w trakcie takiego intensywnego leczenia dermatologicznego jest bardzo wysuszona, co zaburza stan płaszcza hydrolipidowego, który potrzebuje odbudowy i ukojenia. Potrzebne są wówczas składniki, takie jak ceramidy, lipidy, kwas hialuronowy, a od czasu do czasu też pantenol. – mówi kosmetolog.

Podstawowa zasada to zachowywanie odpowiedniej higieny, począwszy od używania czystego ręcznika lub ręcznika papierowego, którym odsączymy nadmiar wody ze skóry.

Nie pocierajmy nadmiernie skóry trądzikowej, żeby nie wywoływać dodatkowego podrażnienia i nie roznosić zmian zapalnych po całej skórze – radzi kosmetolog.

Następnym krokiem jest tonizacja, która powinna być wykonywana dłonią, a nie wacikiem. Pamiętać trzeba o dwuetapowym oczyszczaniu wieczornym, bo wbrew pozorom oleje świetnie sprawdzają się w walce z wypryskami trądzikowymi.

Skóra trądzikowa potrzebuje ukojenia i nawilżenia, dlatego właśnie na pierwszym etapie pielęgnacji świetnie sprawdza się olej, a dopiero następnie żel – mówi kosmetolog.

W zależności od rodzaju trądziku poszczęgólne produkty do pielęgnacji będa się różnić.

Jeżeli mamy do czynienia z trądzikiem zaskórnikowym, to można stosować żel z drobną kapsułką, np. magnezowy. Jeśli natomiast problemem jest ropny trądzik grudkowo-krostkowy, wówczas powinien być stosowany delikatny żelowy produkt myjący. Zawsze należy dokładnie zmyć go z twarzy, ze szczególnym uwzględnieniem linii przy uszach i włosach. Często nie domywamy tej okolicy, przez co lokują się tu zmiany trądzikowe. Dokładnie zmywajmy zawsze również szyję, bo jej niedomycie może powodować zmiany ropowicze szczególnie w okolicy żuchwy – radzi ekspertka.

Nie powinno się używać i testować jednocześnie zbyt wielu produktów w krótkim czasie. Ekspertka radzi dać produktowi czas na to, żeby mógł on odpowiednio popracować i zadziałać.

Stosując konkretny rodzaj peelingu chemicznego w domu, a więc produkty kwasowe, takie jak retinol czy tlenek benzoilu (najpopularniejsze produkty w leczeniu trądziku), zawsze trzeba pamiętać o równoległej odbudowie płaszcza hydrolipidowego oraz ochronie SPF w pielęgnacji porannej.

Wskazane w przypadku trądziku są proste produkty z apteki, jak choćby maść cynkowa, która wieczorem może być nakładana punktowo, dzięki czemu zmiany przestaną być tak zaognione, jak były wcześniej.

Z pewnością można też stosować maski dedykowane do skór problematycznych, jak np. maski glinkowe, jednak również z rozsądkiem i nie w momencie, kiedy stany zapalne są aktywne, z ropą czy nawet z krwawieniem. Stan zapalny musi najpierw zostać zagojony – mówi kosmetolog.

Skórze trądzikowej nie służą częste zmiany i duże ilości składników aktywnych. Skóra potrzebuje przede wszystkim wyciszenia i ukojenia. Największym błędem, jaki popełniają osoby borykające się z trądzikiem, to stosowanie zbyt wielu składników aktywnych i brak nawilżania skóry. Tworzy się w ten sposób nieodżywione suche środowisko, a bakterie odpowiedzialne za powstwanie pryszczy zyskują szansę do namnażania się.

Dostarczając dużą ilość wody do środka wraz z dobrymi produktami nawilżającymi, dodatkowo stosując np. zabiegi dotleniające, takie jak infuzja tlenowa, stwarzamy dla skóry najlepsze środowisko, w którym bakterie beztlenowe nie będą mogły się namnażać. W efekcie trądzik ustępuje – mówi Dagmara Nowak-Barańska.

