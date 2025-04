Wydaje ci się, że po ataku rwy kulszowej wystarczy trochę poćwiczyć i wszystko wróci do normy? Tak naprawdę taki stan jest sygnałem, że nie dbamy o swoje ciało, a w szczególności – o kręgosłup. Krótkotrwała rehabilitacja pomoże na chwilę, ale gdy wrócimy do starych nawyków, prawdopodobnie ból powróci. Rwa kulszowa ma bowiem charakter nawracający. Jak zatem minimalizować ryzyko kolejnego ataku? Zapytałyśmy o to eksperta – doktora Damiana Zaborowskiego, ortopedę-traumatologa z Centrum Medycznego Damiana.

Czy warto skorzystać z rehabilitacji, jeżeli dokucza nam rwa kulszowa?



Damian Zaborowski: Tak, należy poddawać się rehabilitacji. Wiedza i profilaktyka u pacjenta są bardzo ważne, by minimalizować ataki rwy kulszowej na przyszłość. Ponad 80% osób z tym problemem da się leczyć zachowawczo. W tym przypadku zabieg chirurgiczny to ostateczność i jest wynikiem wieloletniego bagatelizowania problemu, siedzącego trybu życia oraz braku odpowiedniej profilaktyki i ćwiczeń.

W ostrym stanie choroby rehabilitacja nie jest wskazana ze względu na duży stan zapalny toczący się w tkankach. Z powodu dużych dolegliwości bólowych pacjent nie jest w stanie wykonywać jakichkolwiek ćwiczeń. Najczęściej leży w łóżku, unika aktywności i ruchów, które nasilają ból.

W przypadku rehabilitacji w pierwszej kolejności należy skupić się na zmniejszeniu stanu zapalnego oraz na działaniu przeciwbólowym dostępnymi środkami farmakologicznymi.

Po upływie około tygodnia i w zależności od samopoczucia pacjenta możemy wprowadzić również rehabilitację manualną, rozluźniający masaż, pracę z punktami spustowymi, kinesiotaping i zabiegi fizykalne.

Ile trwa rwa kulszowa?

Na czym polega rehabilitacja przy rwie kulszowej? Ile czasu trwa?



Rehabilitacja powinna być wpisana w styl życia pacjenta, jeżeli rwa kulszowa osiągnęła już stan przewlekły. Zabiegi terapii manualnej, kinezyterapia, zabiegi fizykalne zmniejszają ból i pozwalają zminimalizować występowanie ataków choroby.

Głównym zadaniem fizjoterapii jest wzmocnienie mięśni głębokich oraz rozluźnienie struktur zbyt napiętych, przykurczonych i przywrócenie równowagi pracy układu narządu ruchu. Celem ćwiczeń jest również stabilizacja kręgosłupa, poprawa jego ruchomości i elastyczności tkanek.

Jak leczyć rwę kulszową?

O czym musimy pamiętać, gdy korzystamy z takiej rehabilitacji?



Rwa kulszowa ma charakter nawracający, dlatego przy tym schorzeniu ważna jest zmiana stylu życia i pozbycie się złych nawyków ruchowych. Warto dbać o prawidłową masę ciała, nawodnienie, postawę i regularną aktywność. Należy wyeliminować błędy postawy, które wpływają na nasilenie dolegliwości. Unikać:

zbyt długiego przebywania w jednej pozycji,

obciążania niesymetrycznego ciała,

podnoszenia ciężkich przedmiotów,

siedzącego trybu życia,

częstego chodzenia na wysokich obcasach,

sportów asymetrycznych.

Zabiegi fizykalne takie jak ultradźwięki, elektroterapia, laser, krioterapia, terapia ciepłem, kinesiotaping wykazują działanie przeciwbólowe. Praca manualna z punktami spustowymi, masaż głęboki, rozluźniający, powięziowy bardzo pomaga w rehabilitacji.

Ważne jest aby rehabilitacja, a przed wszystkim ćwiczenia na rwę kulszową, były wykonywane prawidłowo i systematycznie. Także samodzielnie przez pacjenta. Zadaniem rehabilitanta jest edukacja, właściwy dobór ćwiczeń, nauka ich prawidłowego wykonywania oraz zwiększanie świadomości na temat choroby, że jest ona postępująca i należy zmienić styl życia, aby swoim zachowaniem maksymalnie opóźnić ten proces.

Ekspert: Damian Zaborowski, ortopeda-traumatolog, Centrum Medyczne Damiana. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Obecnie pracuje w Centrum Medycznym Damiana przy ul. Wałbrzyskiej 46 w Warszawie. Specjalizuje się w zabiegach operacyjnych urazów komunikacyjnych i sportowych oraz w leczeniu przewlekłych chorób narządu ruchu z zastosowaniem nowoczesnych terapii regeneracyjnych stawów. Bierze czynny udział w kursach i konferencjach naukowych w kraju i za granicą.