Nie daj się chorobom układu krążenia!

Pomimo nieustannego postępu medycyny, choroby układu krążenia wciąż stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków. Nie wszystkim przyczynom można zapobiegać, ale w wielu przypadkach, nasze dobre zdrowie zależy… od nas samych.



Choroba niedokrwienna serca, zawał mięśnia sercowego, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze – lista chorób układu krążenia jest długa. Niestety, nie ma cudownej recepty, która pozwoliłaby w pełni wyeliminować niebezpieczeństwo ich wystąpienia. Możemy jednak spróbować to ryzyko znacznie zmniejszyć. Pomóc w tym może zmiana stylu życia – więcej ruchu, rzucenie palenia i zdrowa dieta to absolutna podstawa.

Profilaktyka przede wszystkim!

Zmiana stylu życia wprawdzie nie wyeliminuje całkowicie niebezpieczeństwa wystąpienia choroby, ale stanowi szansę na jego znaczne ograniczenie. Zrzucenie nadwagi, zdrowa dieta, codzienna aktywność fizyczna, rzucenie palenia i unikanie picia nadmiernej ilości alkoholu i kawy może znacząco wpłynąć nie tylko na poprawę stanu zdrowia, ale zmniejszyć też ryzyko wystąpienia chorób krążenia.

Dobra dieta to podstawa

Ważne jest, aby posiłki spożywać regularnie i unikać podjadania kalorycznych przekąsek między nimi. Dieta musi obfitować w produkty bogate w błonnik – między innymi owoce i warzywa, które przy okazji są też prawdziwą kopalnią witamin oraz mikro- i makroelementów.

Wśród tych ostatnich szczególną uwagę zwróćmy na potas. Ten, nazywany pierwiastkiem życia, makroelement pełni m.in. funkcję regulatora przyspieszającego wydalanie sodu przez zdrowe nerki, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i pozytywnie wpływa na pracę mięśni – w tym mięśnia sercowego. Odpowiednia ilość potasu w diecie w dużym stopniu może zmniejszyć ryzyko występowania chorób serca i problemów związanych z ciśnieniem. Na jego niedobory narażone są np. osoby, którym lekarz w ramach walki z nadciśnieniem przepisał diuretyki.

Ruch to zdrowie

Kolejne kroki w profilaktyce chorób układu krążenie to – dla palaczy – rozstanie z nałogiem i – dla każdego, kto prowadzi siedzący tryb życia – zwiększenie aktywności fizycznej. O tym, że palenie szkodzi wiedzą wszyscy, niestety większość osób wiąże ten nałóg niemal wyłącznie z chorobami płuc.

Tymczasem palenie przyspiesza też rozwój miażdżycy, która zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca czy udaru mózgu. Dlatego tak ważne jest, by papierosy zamienić na zdrową „używkę”, jaką jest… np. bieganie. To może oczywiście być każda inna aktywność fizyczna – basen, siłownia, nordic walking czy nawet długie spacery. Lista korzyści jest naprawdę długa – od usprawnienia pracy serca, poprzez zapobieganie otyłości, aż po poprawę samopoczucia. Wraz z polepszeniem kondycji pozytywnie zmieni się też nasz wygląd. Znikną nadprogramowe kilogramy, a uwidocznią się pięknie zarysowane mięśnie. Pomoże to podnieść samoocenę, a wraz z nią poprawi się humor i nastrój.

Choroby układu krążenia są niezwykle niebezpieczne dla życia. Dlatego trzeba nie tylko walczyć z ich objawami i skutkami, ale przede wszystkim zapobiegać rozwojowi tych schorzeń. Zbilansowana, pełna warzyw i owoców dieta w połączeniu z odpowiednią ilością ruchu skutecznie zmniejszą ryzyko ich wystąpienia, a przy okazji dadzą nam zastrzyk niezwykle cennej życiowej energii.

