Coraz częściej sięgamy po suplementy diety bogate w cenne pierwiastki, których brakuje w naszym pożywieniu. Jednym z ważniejszych pierwiastków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu jest żelazo. Potrzebujemy go stale, lecz pierwiastek ten nie jest zazwyczaj dostarczany w wystarczających ilościach z pożywieniem. Można temu zapobiec, przyjmując odpowiednio dobrane dawki żelaza wraz z witaminami wspomagającymi jego wchłanianie.

Grupy ryzyka występowania niedoborów żelaza obejmują przede wszystkim dzieci i młodzież w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju, ludzi starszych i kobiety w ciąży. Szczególnie istotnym zagadnieniem, na które należałoby zwrócić uwagę jest związek pomiędzy zakażeniem Helicobacter pylori a niedoborami żelaza i rozwijającą się w organizmie anemią. Zakażenie Helicobacter pylori jest przyczyną dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, zwłaszcza choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Zakażenie to jest niezwykle rozpowszechnione i należy do najczęstszych infekcji bakteryjnych występujących na świecie. Ocenia się, że dotyczy pona

d połowy ludzi na całym świecie – 30% społeczeństwa krajów uprzemysłowionych i około 90% ludności krajów rozwijających się.

Zakażeniu Helicobacter pylori sprzyja niedożywienie i niedobór witamin w diecie

Niedożywienie, częste diety stosowane przez kobiety oraz utrata krwi w czasie menstruacji przyczyniają się do powstania początkowego stadium anemii. Pojawia się wówczas ogólne osłabienie, senność, bóle i zawroty głowy. Dochodzi do łatwego męczenia się przy niewielkim wysiłku, a także do skurczu mięśni nóg i kołatania serca. Sucha, łuszcząca się skóra, zapalenie błony śluzowej i kącików ust oraz łamliwość paznokci i włosów należą już do późnych objawów niedokrwistości. Najgroźniejsza jest jednakże postać anemii w czasie ciąży. Może doprowadzić do przedwczesnego porodu, niskiej masy urodzeniowej narodzonego dziecka, niedotlenienia płodu, co tym samym zwiększa ryzyko jego obumarcia. Aby wyeliminować ryzyko wystąpienia anemii z niedoboru żelaza niezbędna jest profilaktyka i opieka w kierunku wykrycia zakażenia Helicobacter pylori.

Wszystkie składniki uznane za „krwiotwórcze” znajdują się w optymalnych dawkach w suplemencie diety p.n. FemiFeral, który jest dedykowany przede wszystkim kobietom. O suplementacji żelazem powinny pamiętać zwłaszcza kobiety w czasie ciąży i laktacji. Wojciech Kluszczyk, ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa Szpitala w Wodzisławiu Śląskim, potwierdza naukowo skuteczność profilaktyki anemii wśród ciężarnych, które były leczone doustnymi preparatami żelaza w okresie okołoporodowym. Wśród nich niedokrwistość występowała tylko u 28%, natomiast w grupie kobiet, które nie przyjmowały żelaza u ponad 85% stwierdzano niskie wartości hemoglobiny.

O ile bowiem najlepsza absorpcja żelaza następuje w ciągu pierwszego tygodnia kuracji i w pierwszym miesiącu gdzie stopniowo przywracany jest również optymalny poziom tego pierwiastka w organizmie, o tyle, aby skutecznie odbudować pulę żelaza w organizmie, niezbędne jest przedłużenie jego stosowania o kolejny miesiąc lub dwa.

Potwierdzona skuteczność suplementacji żelazem

Spółka ASA – lider na polskim w produkcji suplementów diety dbających o zdrowie – w trosce o kobiety, w tym szczególnie kobiety zagrożone anemią przeprowadziła ogólnopolskie badanie ankietowe działania preparatu FemiFeral. Badania przeprowadzono na przestrzeni III-VI.2007 r. wśród lekarzy ginekologów w całej Polsce, którzy w swojej praktyce stosują FemiFeral. Lekarze ocenili działanie preparatu pod kątem:

profilaktyki zdrowia kobiety,

wspomagania farmakoterapii stanów niedoboru żelaza.

Wyniki wykazały, że w przeważającej części kobiety objęte badaniem ankietowym cierpiały na niedobór żelaza w organizmie. Zaznaczyć należy, że były wśród nich również kobiety w ciąży.

U 69,1% kobiet skuteczność stosowania FemiFeral została oceniona przez lekarzy jako dobra lub bardzo dobra. Jest to z pewnością wysoki wynik – tym samym przypominamy, że tylko jedna kapsułka dziennie FemiFeral pozwala cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.