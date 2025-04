Jakie są przyczyny niedoboru żelaza u kobiet w ciąży?

Niedokrwistość u kobiet w ciąży jest stanem fizjologicznym i występuje u prawie wszystkich ciężarnych. Ma ona różne mechanizmy. Niedokrwistość może pojawić się z powodu niedoboru żelaza, a dokładnie ze zwiększonego zapotrzebowania na nie, ale znacznie częściej występuje z powodu większego rozrzedzenia krwi. Po prostu organizm kobiet w czasie ciąży przyjmuje znacznie więcej wody i wtedy dochodzi do wspomnianego rozrzedzenia krwi.

Gdy lekarz diagnozuje niedokrwistość, musi rozważyć, jaka jest jej przyczyna. Czy jest ona związana z większym zapotrzebowaniem na żelazo, czy z większym rozrzedzeniem krwi, czy też z niedoborem witaminy B 12 lub kwasu foliowego. Zwłaszcza ten ostatni związek – w przypadku kobiet w ciąży – jest bardzo istotny. Właściwie wszystkie kobiety, które są w wieku rozrodczym powinny przyjmować kwas foliowy, aby ustrzec dziecko przed możliwością wystąpienia wad rozwojowych

W jaki sposób kobieta w ciąży może ustrzec się przed niedoborami żelaza, witaminy B 12 i innych niezbędnych dla zdrowia substancji?

Powinna przyjmować preparaty żelaza lub preparaty wielowitaminowe zawierające żelazo.

Zdarza się, że po takich preparatach pojawiają się różne działania niepożądane, m.in. dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Jak ich uniknąć?

To się zdarza. Ten sam preparat jedne osoby będą lepiej tolerować, inne gorzej. Jeżeli kobieta odczuwa objawy niekorzystne związane z przyjmowaniem preparatu z żelazem, to powinna zamienić go na inny – oczywiście po konsultacji z lekarzem. W Polsce jest szereg preparatów z żelazem, wystarczy tylko powiadomić lekarza o swoich dolegliwościach i poprosić o przepisanie innego preparatu. To metoda prób i błędów. (mk)

