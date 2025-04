Krosty, pryszcze, wypryski – trądzik kojarzymy zwykle z okresem dorastania, jednak coraz częściej jest to także problem osób dorosłych. Pojawia się też czasem u kobiet w ciąży. Dlaczego i jak z nim walczyć? Zapytałyśmy dermatolog Ewę Żabińską.

Dlaczego i kiedy w ciąży może pojawić się trądzik?



Dr Ewa Żabińska: Ciąża to okres, w którym następują fizjologiczne, nieuniknione zmiany hormonalne. Mogą mieć one duży wpływ na naszą cerę. Poziomy hormonów i ich wzajemne stosunki ulegają zmianie w różnych okresach ciąży, a to oznacza, że również kondycja naszej skóry może się zmieniać.

Niestety, nie da się przewidzieć jaki wpływ ciąża będzie miała na potencjalne zmiany trądzikowe. Może ona je zaostrzać, łagodzić lub nie zmieniać stanu ich nasilenia. Zdarza się nawet tak, że u osób, które nigdy nie miały problemów z cerą, w ciąży pojawią się wypryski charakterystyczne dla trądziku.

Kiedy trądzik w ciąży nasila się, a kiedy mija?



Zazwyczaj nasilenie objawów trądziku następuje w pierwszym trymestrze ciąży, czyli w pierwszych trzech miesiącach. Często stan ten ulega znacznej poprawie pod koniec ciąży, w trzecim trymestrze.

Niektórzy wierzą, że taki trądzik ma związek z płcią dziecka. Czy to prawda?



Nie, trądzik nie ma związku z płcią dziecka, a określanie jej na podstawie stanu cery jest równie mało skuteczną metodą, jak przewidywanie jej z kształtu brzucha ciężarnej.

Jak leczyć trądzik w ciąży?



Leczenie trądziku w okresie ciąży jest bardzo ograniczone, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, ze względu na ryzyko związane z zastosowaniem leków. W ciąży nie stosujemy w leczeniu trądziku leków doustnych. Chociaż przenikanie większości substancji przez skórę jest bardzo ograniczone, minimalizujemy też zastosowanie leków zewnętrznych.

Przez cały okres ciąży możemy bezpiecznie stosować kwas azelainowy, lek dostępny bez recepty. Uważa się również, że dopuszczalnym lekiem jest nadtlenek benzoilu, który także jest dostępny bez recepty.

W bardziej nasilonych przypadkach można rozważać zewnętrzne zastosowanie erytromycyny. Inne maści muszą być indywidualnie dobrane przez dermatologa tak, aby korzyść wynikająca z leczenia przewyższała potencjalne ryzyko.

Czy można się takiego trądziku pozbyć domowymi metodami?



Warto skupić się na domowej pielęgnacji, zwracając szczególną uwagę na następujące jej elementy:

Stosujemy wyłącznie łagodne preparaty do mycia twarzy, tak aby jej nadmiernie nie wysuszać, bo to dodatkowo aktywizuje gruczoły łojowe i tak nadaktywne. Regularnie wykonujemy bardzo delikatny peeling skóry twarzy, najlepiej enzymatyczny lub typu gommage. Możemy go używać 1-2 razy w tygodniu. Używamy do pielęgnacji lekkich, mocno nawilżających kremów, jak ognia unikając tych, które zawierają w swoim składzie olejki. Unikamy makijażu komedogennego, używamy lekkich podkładów przeznaczonych do cery trądzikowej.

Warto dodać, że nie zawsze zmiany skórne pojawiające się w typowej lokalizacji to trądzik. Część schorzeń skóry pojawiających się w ciąży jest charakterystyczna dla tego okresu i występuje wyłącznie podczas jego trwania. Sięgnijmy po opinię dermatologa, który rozpozna je i zastosuje odpowiednie leczenie, być może całkiem inne niż wykorzystujemy w leczeniu trądziku.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, Europejskiego Stowarzyszenia Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej. Prowadzi szkolenia lekarzy w zakresie zabiegów dermatologii estetycznej i medycyny estetycznej.