Niepłodność dotyka ok. 15% par, a jej leczenie często wymaga zaawansowanych technik leczenia. Mówiąc o tym schorzeniu należy pamiętać, że jest to problem dotykający nie tylko osoby starające się o pierwsze dziecko. Do poradni specjalistycznych trafiają również pary doświadczające niemożności poczęcia dziecka mimo wcześniejszej ciąży. Co może powodować taką sytuację?

Reklama

Czym jest niepłodność wtórna?



Pary często myślą, że będąc rodzicami jednego dziecka, nie mogą chorować na niepłodność. Jest to jednak mylne założenie, ponieważ posiadanie potomstwa nie gwarantuje, że problem z niepłodnością nas nie dotknie. W medycynie istnieje bowiem zjawisko niepłodności wtórnej.

O niepłodności wtórnej można mówić, kiedy u partnerów występuje niemożność powtórnego zajścia w ciążę. Sytuacja ta dotyczy co najmniej 20% par leczących się na niepłodność.

Zaleca się, by identyfikację problemu z ponownym zajściem w ciążę rozpocząć już w przypadku, gdy do poczęcia nie dochodzi po 6 miesiącach zbliżeń. Ze względów na uwarunkowania biologiczne obojga rodziców, opóźnianie decyzji o drugim dziecku bądź odsuwanie od siebie konieczności leczenia działa na niekorzyść pary.

Jak niepłodność wpływa na relacje w związku?

Przyczyny niepłodności wtórnej



Do najczęstszych przyczyn niepłodności wtórnej u kobiety zalicza się te same czynniki, które powodować mogą niepłodność pierwotną, tj. przebyte zabiegi narządów rodnych, niedrożność jajowodów, endometrioza czy zaburzenia owulacji. Nie bez znaczenia są także problemy zdrowotne przebyte w czasie poprzedniej ciąży lub ciąż i porodów, przy szczególnym podkreśleniu roli stanów zapalnych, które wystąpiły po urodzeniu pierwszego dziecka.

Jednak głównym powodem tego rodzaju niepłodności jest bezwzględnie wiek. Szanse na zajście w ciążę u kobiet zmniejszają się po 30 r.ż. ze względu na obniżenie liczby i jakości komórek jajowych.

Niepłodność wtórna często współistnieje z nawracającymi stratami ciąż (poronieniami). Jest to szczególnie dewastujące doświadczenie dla kobiet, którym wydaje się, że już osiągnęły sukces dzięki samej udanej próbie zajścia w ciążę

– mówi prof. Rafał Kurzawa z kliniki VitroLive.

Ważne, by nie pozostawiać ich samych z poczuciem porażki, a wspierać – medycznie i psychicznie.

W przypadku mężczyzn na płodności negatywnie odbijać się mogą przebyte urazy oraz stany zapalne. Do niepłodności wtórnej u mężczyzn przyczyniają się anomalie nasienia będące wynikiem siedzącego trybu życia, przegrzewana jąder, szkodliwych warunków pracy, a także nieprawidłowego stylu życia. U mężczyzn także wraz z wiekiem spada jakość nasienia. Kulminacja czynników negatywnie wpływających na funkcjonowanie organizmu, czyli zaawansowany wiek i niewłaściwy tryb życia, znacznie obniżają szansę na kolejne dziecko.

Czasami przyczyną niepłodności wtórnej mogą być choroby, które rzadko są łączone z rozrodczością człowieka, a mają na nią znaczący wpływ. Są to schorzenia ogólnoustrojowe: nadciśnienie, cukrzyca, otyłość, choroby nerek, nieprawidłowe funkcjonowanie tarczycy, a także wątroby. Ich występowanie powoduje dysfunkcję całego organizmu i rzutuje na płodność.

Jak leczyć niepłodność wtórną?



Decydującym elementem leczenia niepłodności wtórnej jest odpowiednia diagnoza, gdyż podstawą każdej terapii jest ustalenie przyczyny występowania problemu, która determinuje decyzję o dalszych krokach. Ostateczną decyzję o ścieżce terapeutycznej podejmuje specjalista wraz z parą dotknięta niepłodnością wtórną. Czasami przyczyna problemów jest błaha i leczenie nie wymaga dużych nakładów pieniężnych. Za to posiadanie dziecka jest bezcenne. Warto próbować!

Reklama

Ile kosztuje leczenie niepłodności?