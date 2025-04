Jak wynika ze statystyk, niemal w połowie przypadków trudności z poczęciem dziecka mogą wynikać z czynnika męskiego. Niepłodność to choroba, którą można leczyć, jednak diagnoza może być trudna do zaakceptowania. Dotyczy to w szczególności niepłodnych mężczyzn, u których nie stwierdza się obecności plemników w nasieniu. W walce o potomstwo przychodzą im tzw. banki nasienia, funkcjonujące w ramach większości klinik leczenia niepłodności na świecie. Mogą się do nich zgłaszać anonimowi dawcy i oddać swoje nasienie potrzebującym parom.

Nie każdy chętny mężczyzna może zostać dawcą nasienia. Posiadanie własnego potomstwa czy brak odczuwanych dolegliwości zdrowotnych nie wystarczy – konieczna jest pogłębiona analiza stanu zdrowia i liczne badania. Proces weryfikacyjny złożony jest z kilku etapów. Warunkiem kwalifikacji do programu dawstwa nasienia jest pozytywne przejście każdego z nich.

Dlaczego w nasieniu nie ma plemników?

Jeśli dawca pozytywnie przeszedł proces kwalifikacji, kolejnym krokiem jest pobranie materiału. Nasienie oddawane jest kilkukrotnie w drodze masturbacji do specjalnego, jałowego pojemnika. Może ono zostać oddane jedynie podczas wizyty w klinice.