Trudności z zajściem w ciążę występują u coraz większej liczby kobiet. Problemy z niepłodnością mają różne podłoże – nie tylko fizyczne, ale i psychiczne. Niepłodność uznana jest przez Światową Organizację Zdrowia za jednostkę chorobową. Szacuje się, że dotyka prawie 50 milionów par na świecie, a w samej Polsce dotyczyć może 10-15% par starających się o dziecko.

O zdrowie trzeba dbać zawsze, jeśli jednak planuje się zajście w ciążę, warto wcześniej przyjrzeć się swojej kondycji psychofizycznej i dolegliwościom, które mogą ten proces utrudnić lub wydłużyć. Na ewentualne problemy z płodnością wpływać mogą różne czynniki, nie tylko choroby przewlekłe i stres, ale także codziennie spożywane pokarmy, które mogą być przyczyną utajonej alergii pokarmowej. Alergia ta negatywnie wpływa na funkcjonowanie całego organizmu, powodując przewlekły stan zapalny, a co za tym idzie może utrudniać poczęcie dziecka.

Alergia utajona, czyli alergia IgG-zależna, nie jest prosta to samodzielnego wykrycia, ponieważ jej objawy mogą wystąpić nawet kilka dni po spożyciu uczulającego produktu. Alergia tego typu występuje, gdy dochodzi do rozszczelnienia bariery jelitowej, która ma za zadanie filtrować substancje dostające się do krążenia. Do zwiększenia przepuszczalności jelitowej przyczynić się może stres, wysokoprzetworzona żywność, przebyte choroby, a nawet zażywane leki (antybiotyki i inne).

Nieszczelność bariery jelitowej powoduje, że do krwi dostają się zbyt duże cząstki pokarmu, które rozpoznawane są przez organizm jako obce, powodując produkcję przeciwciał IgG i wystąpienie stanu zapalnego. Objawami alergii IgG-zależnej mogą być dolegliwości, których zwykle nie łączy się z reakcją alergiczną, np. wzdęcia, biegunki, problemy skórne, uczucie zmęczenia czy migreny.

Alergia ta może dotyczyć każdego narządu i układu w organizmie, wywołując w nim niepożądane skutki. Stan zapalny powstały wtedy w organizmie może mieć także negatywny wpływ na pracę układu hormonalnego, wpływając tym samym na płodność.

Alergia IgG-zależna, a w konsekwencji stan zapalny, wiąże się z wytworzeniem cytokin prozapalnych, m.in. TNF-α, którego nadmiar może mieć negatywny wpływ na prawidłowe działanie hormonów płciowych i tym samym oddziaływać na płodność. Warto więc wykonać testy na alergię utajoną, np. ImuPro. Usunięcie potencjalnych alergenów z diety (pokarmów które nam szkodzą) pozwala wyciszyć stan zapalny i przywrócić prawidłowe działanie hormonów. Umożliwia to prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego i stworzenie optymalnych warunków potrzebnych do poczęcia.

