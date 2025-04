Sprawcą jest miażdżyca

Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych urosła do rangi choroby społecznej i jest coraz częstszym powodem leczenia chorych przez chirurgów naczyniowych. Chorują głównie mężczyźni, zaś szczyt zapadalności przypada na okres po 50 roku życia.

Funkcja tętnic

Rolą tętnic jest sprawny transport krwi bogatej w składniki pokarmowe i tlen po całym organizmie i odżywienie wszystkich tkanek. Kiedy dochodzi do patologii w tych naczyniach krew przepływa wolniej lub w ogóle nie dopływa do różnych partii ciała doprowadzając do postępującego niedotlenienia narządów.

Pierwsze objawy

Podczas wysiłku pracujące mięśnie potrzebują znacznie więcej składników odżywczych i tlenu do sprawnej pracy. Kiedy tętnice stają się niedrożne wówczas niedokrwiony narząd daje szybko o sobie znać.

Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych polega na stopniowym blokowaniu światła tych naczyń i niedokrwieniu nóg. Podczas marszu chory doświadcza ostrego bólu w kończynie co zmusza go do zatrzymania się i odpoczynku. Ów objaw nosi nazwę chromania przestankowego i świadczy o toczącym się groźnym procesie niedokrwiennym w kończynach. W zależności od umiejscowienia zwężenia w tętnicy, ból może pojawić się w łydce, pod kolanem, w udzie lub pośladku.

Bóle świadczą o niedokrwieniu

Kiedy proces zarostowy tętnic toczy się dalej wówczas coraz więcej tkanek doświadcza niedotlenienia. Bóle wysiłkowe ustępują teraz miejsca bólom spoczynkowym, kiedy to dolegliwości pojawiają się nawet, kiedy chory nie wykonuje żadnej pracy. W znaczący sposób utrudnia to normalne życie i przysparza choremu wielu cierpień. W każdym momencie grozi ostrym niedokrwieniem kończyny i jej martwicą.

Jak stwierdzić stopień niedokrwienia kończyny?

Istnieje wiele metod diagnozujących stopień niedrożności tętnic w kończynach dolnych. Podstawową techniką jest wyczuwanie tętna na poszczególnych poziomach w przebiegu tętnic w nodze. Im bliżej stopy, tym ich kaliber się zmniejsza i łatwiej o zamknięcie ich światła. Sami możemy sprawdzić tętno w pachwinie, pod kolanem, na zewnętrznej kostce lub na grzbiecie stopy. Innym badaniem jest osłuchiwanie tętnicy. Kiedy jest ona zwężona pojawia się charakterystyczny szmer przepływającej krwi.

Mierz obwód łydki

Obserwacja własnych nóg dostarcza wielu cennych informacji o ich stanie zdrowia. Kiedy zauważymy, że jedna z kończyn jest chudsza, bledsza lub chłodniejsza świadczy to o toczącym się w niej procesie niedokrwiennym. Łatwo zmierzyć obwód kończyny m.in. centymetrem krawieckim i dokonywać pomiarów co jakiś czas.

Poważne konsekwencje

Chory na miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych wymaga stałej opieki lekarskiej. W każdym momencie dojść może do krytycznego niedokrwienia kończyny zakończonego martwicą, a wówczas konsekwencje mogą być poważne, łącznie z amputacją nogi.

Aby nie dopuścić do operacji

Aby nie dopuścić do tak dramatycznej sytuacji chory na wczesnych etapach swej choroby musi przede wszystkim wyeliminować czynniki sprzyjające miażdżycy. Konieczne jest rzucenie palenia, walka z cholesterolem i otyłością a także codzienne długie spacery.

