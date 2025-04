Dwie postaci

Najczęściej obrzęk Quinckego ma podłoże alergiczne i jest reakcją o charakterze anafilaksji. U kilku procent osób występuje jednak wrodzona skłonność do obrzęku, spowodowana niedoborem jednego z białek krwi- inhibitora C1 esterazy.

Przyczyny

Najważniejszą substancją odpowiedzialną za powstanie obrzęku Quinckego wydaje się być bradykinina. Jest to substancja wydzielana przez wiele typów komórek w odpowiedzi na różnego rodzaju pobudzenie. Bradykinina działa silnie na naczynia krwionośne, rozszerza je, co ułatwia przechodzenie płynu z naczyń do otaczających tkanek. Gromadzenie się płynu skutkuje obrzękiem. Obrzęk Quinckego wywołać mogą:

pokarmy,

leki, np. inhibitory konwertazy angiotensyny, stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego,

ukąszenie przez owady z rodziny błonkoskrzydłych, np. osę, pszczołę,

dziedziczny niedobór inhibitora C1 esterazy,

zaburzenia funkcji tarczycy,

w rzadkich przypadkach chłoniaki.

W wielu przypadkach nie udaje się wykryć przyczyny obrzęku.

Typowe objawy

Alergiczna forma obrzęku Quinckego pojawia się najczęściej u osób dorosłych. W przeciągu kilku godzin rozwija się niebolesny, ciastowaty obrzęk, zazwyczaj na powiekach, w obrębie ust, policzków, języka i gardła. Rzadziej zajęte bywają dłonie, stopy i genitalia. Obrzęk Quinckego bywa kojarzony z inną formą alergii - pokrzywką, ale w przeciwieństwie do pokrzywki nie towarzyszy mu świąd. Zazwyczaj obrzęknięte tkanki nie bolą, brak także zaczerwienienia skóry. Może natomiast wystąpić nieprzyjemne uczucie rozpierania i ucisku. Dolegliwości cofają się zwykle samoistnie w ciągu kilku godzin, rzadziej utrzymują się dłużej-maksymalnie do 3 tygodni.

W przypadku dziedzicznej postaci choroby pierwsze objawy pojawiają się już u dzieci i młodzieży. Obrzęk obejmuje okolice twarzy, ale także ręce, nogi oraz tułów. Niekiedy zajęta może być błona śluzowa przewodu pokarmowego. Wówczas występują silne bóle brzucha, wymioty i biegunka.

Jakie leczenie?

Przy zajęciu dróg oddechowych stosowane są preparaty kortyzonu, a także leki porzeciwhistaminowe, wapń i adrenalina podawane przez lekarza najczęściej w formie dożylnej. Niekiedy lekarz ratując życie chorego dokonuje zabiegu tracheotomii lub konikotomii. Osobom , które miały w przeszłości ciężką reakcję alergiczną z utrudnieniem oddychania, przepisuje się strzykawkę z adrenaliną do zastosowania domięśniowo w przypadku ponownego wystąpienia duszności. U osób z dziedziczą formą choroby takie leczenie jest nieskuteczne. Stosuje się u nich przetoczenia osocza, które uzupełniają niedobór inhibitora C1 esterazy. Inną metodą jest podawanie androgenów (hormonów płciowych), które zwiększają ogólną produkcję białek w organizmie.