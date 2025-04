Triada zakrzepowa

Istnieje triada czynników, które wywołują powstanie zakrzepicy: zastój krwi w naczyniu, uszkodzenie ściany naczynia oraz zwiększona lepkość krwi. Do zastoju w żyłach kończyn dolnych może dochodzić na skutek przewlekłej choroby żył, unieruchomienie, niewydolność krążenia oraz ucisku naczynia np. poprzez guz lub ropień.

Ściana żyły może zostać uszkodzona poprzez przebytą zakrzepicę żylną, stan zapalny tkanek otaczających naczynie, przebyty uraz lub zabiegi na żyłach oraz może być skutkiem istniejących żylaków kończyn dolnych.

Zwiększona lepkość krwi występuje w różnych zaburzeniach krzepnięcia, po zabiegach chirurgicznych, w ciąży, w chorobach nowotworowych i hematologicznych, a także przy stosowaniu doustnej terapii hormonalnej. Wszystkie powyższe stany zatem mogą być przyczyną powstawania zakrzepicy żył kończyn dolnych.

Ostre objawy zakrzepicy

Zakrzepica jest schorzeniem nagłym. Pierwszymi objawami są najczęściej obrzęk i ból kończyny oraz przeczulica skóry.

Zakrzepica najczęściej występuje w żyłach łydek, następnie w żyłach miednicy, uda i kolana. Może się także zdarzyć, że zakrzepica będzie przebiegać w sposób bezobjawowy. Taka sytuacja jest paradoksalnie najgorsza, gdyż opóźnia rozpoznanie, które powinno być postawione jak najszybciej ponieważ umożliwia rozpoczęcie właściwego leczenia.

Szybkie wdrożenie leczenia zapobiega powikłaniom. Większość zakrzepów samodzielnie ulega po pewnym czasie samodzielnemu rozpuszczeniu, jednak w międzyczasie skrzeplina może zdążyć uszkodzić żyłę co będzie następnie przyczyną nawrotów zakrzepicy.

Zakrzepy zlokalizowane w żyłach głębokich mogą być bardzo groźne, gdyż mogą stać się punktem wyjścia dla zatoru tętnicy płucnej – stanu często śmiertelnego. Gorszym skutkiem nie zastosowania leczenia przeciwzakrzepowego w odpowiednim momencie może być przemieszczenie się skrzepliny z prądem krwi do naczyń płucnych i być przyczyną zatorowości płucnej, najgroźniejszego powikłania zakrzepicy, które może prowadzić do śmierci chorego. Dlatego jeżeli nawet objawy nie wskazują jednoznacznie na zakrzepicę, a u chorego istnieją czynniki ryzyka jej wystąpienia to warto zrobić badanie dodatkowe w postaci usg Doppler, które pozwala wykryć zakrzepicę aż w 95%.

Kiedy rozpocząć leczenie?

Doraźne leczenie zakrzepicy rozpoczyna się od podania zastrzyku z heparyny. Takie leczenie prowadzi się przez ok. tydzień, stopniowo przestawiając pacjenta na doustny lek przeciwkrzepliwy. Po przebytym epizodzie zakrzepicy leczenie musi być kontynuowane przez co najmniej 3 miesiące, a czasami jeszcze dłużej. Zdarza się, że musi być one prowadzone nawet do końca życia. Czasami konieczne jest rozpuszczenie zakrzepu poprzez specjalne leki, a nawet potrzeba usunięcia go podczas zabiegu operacyjnego.

Jedno jest pewne – wykrytej zakrzepicy nie wolno pozostawić bez leczenia!

