Zima groźna dla sercowców

U ludzi starszych, po 70 roku życia, w okresie zimowym odnotowuje się 32% więcej zawałów niż w lecie. Jest wiele teorii wyjaśniających to zjawisko. Jedna z nich mówi, że pobudzenie receptorów skórnych reagujących na zmianę temperatury przez zimne powietrze powoduje aktywację układu współczulnego, przez co zwiększa się stężenie hormonów takich jak adrenalina i noradrenalina we krwi, co z kolei prowadzi do skurczu tętnic, przyspieszenia rytmu serca i wzrostu ciśnienia tętniczego. Dodatkowo w zimie obserwuje się zwiększenie aktywności czynników krzepnięcia.

Wpływ pogody na incydenty wieńcowe

Temperatura

Związek między temperaturą powietrza, a ryzykiem zawału ma kształt litery U. Optymalna temperatura wynosi 23,3°C. Zarówno wyższe jak i niższe temperatury zwiększają ryzyko wystąpienia choroby serca. Każde zmniejszenie temperatury o 10°C zwiększa częstość incydentów sercowo-naczyniowych o 13%.

Wilgotność powietrza

Im większa wilgotność, tym ryzyko zawału jest większe.

Ciśnienie atmosferyczne

Optymalne ciśnienie dla naszego układu krążenia to 1016 hPa. Każda jego zmiana, zarówno wzrost ciśnienia jak i jego spadek, wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych.

Wiatr

Większa prędkość wiatru koreluje z występowaniem incydentów wieńcowych. Zawały serca zdarzają się częściej, gdy wieje wiatr południowy.

Nie dajmy się pogodzie

Niestety nikt nie ma zdolności wpływania na pogodę. Nie możemy sprawić by przestał wiać wiatr lub obniżyła się temperatura. Ale nie dajmy się zwariować. Reakcje organizmu na zmiany pogody są bardzo indywidualne, co oznacza, że podczas ulewnego deszczu musimy drżeć w obawie o nasze życie, gdyż właśnie czyha na nie zawał. Obserwujmy nasz organizm przy różnych warunkach atmosferycznych. Zwróćmy uwagę, gdy coś nas zaniepokoi, porozmawiajmy o tym z naszym lekarzem. Ważne jest jednak, byśmy pozostawali czujni. Wiele schorzeń sercowo-naczyniowych przebiega bezobjawowo i właśnie przy zmianach warunków pogodowych dają o sobie znać po raz pierwszy.

Należy także pamiętać, że podobnie jak nagła zmiana pogody, tak również zmiana klimatu może niekorzystnie wpłynąć na nasze zdrowie. Jeśli więc cierpisz na chorobę wieńcową, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca lub inne choroby układu krążenia urlop planuj rozważnie. Wybierz miejsce o klimacie zbliżonym do tego w jakim przebywasz na co dzień.

