Nowa linia kosmetyków do pielęgnacji skóry dziecka

Avon Baby to kolekcja produktów to kompleksowej pielęgnacji skóry dziecka powyżej 6. miesiąca życia. W jej skład wchodzą hipoalergiczne kosmetyki: delikatne chusteczki, łagodny szampon do mycia włosów, łagodne mleczko nawilżające, krem łagodzący odparzenia, olejek nawilżający po kąpieli oraz łagodny płyn do mycia ciała i włosów.

