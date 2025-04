Skóra, największy narząd naszego organizmu, pełni szereg ważnych funkcji. Stanowi barierę oddzielającą narządy wewnętrzne od środowiska zewnętrznego. Pełni ochronę przed czynnikami mechanicznymi, chemicznymi, termicznymi, promieniowaniem i zakażeniem drobnoustrojami. Chroni także przed utratą wilgoci. Gdy dojdzie do zaburzenia tych mechanizmów lub utrata wody będzie nieproporcjonalna do poziomu nawodnienia wtedy pojawia się suchość skóry.

Suchość skóry może objawiać się zaczerwieniem, nadmiernym złuszczaniem, obecnością pęknięć i podrażnień. Osoby z suchą skóra mają uczucie ściągnięcia, spierzchnięcia, dyskomfort, świąd i pieczenie. Problemy z suchą skóra nasilają się wraz z wiekiem i dotyczą głównie kobiet w wieku okołomenopauzalnym. Sucha skóra wymaga stałej, codziennej i odpowiedniej pielęgnacji.

Jak dochodzi do wysuszenia skóry?

Do powstania suchej skóry predysponuje kilka czynników. Są to niektóre leki, nieprawidłowa dieta, niewłaściwa pielęgnacja. Suchość skóry może także towarzyszyć niektórym schorzeniom ogólnoustrojowym lub chorobom skóry.

Nawilżanie skóry warto zacząć od wewnątrz, to znaczy wypijać odpowiednią ilość płynów - co najmniej 1,5–2 litry dziennie. W miarę możliwości należy unikać czynników wpływających negatywnie na stopień nawilżenia skóry.

Do czynników wysuszających skórę zaliczamy: wentylatory, klimatyzatory, promieniowanie słoneczne, wysokie i bardzo niskie temperatury oaz wiatr.

Jak pielęgnować suchą skórę?

Sucha skóra wymaga zarówno nawilżania jak i natłuszczania. Należy stosować preparaty przeznaczone dla suchej skóry - kremy do twarzy, emulsje czy mleczka. Warto unikać detergentów do mycia albo przynajmniej zakładać rękawiczki ochronne podczas zmywania czy prania.

Powinniśmy unikać kosmetyków z dodatkiem alkoholu. Sucha skóra to problem nie tylko skóry twarzy, ale całego ciała. Do pielęgnacji ciała należy stosować balsamy lub oliwki zaraz po kąpieli na jeszcze nieco wilgotną skórę.

Peelingi też są ważne, ponieważ za ich pomocą złuszczamy martwy naskórek i pobudzamy jego odnowę. Istotne znaczenie ma też dieta. Wszelkie niedobory pokarmowe, szczególnie brak witaminy A czy nienasyconych kwasów tłuszczowych będzie skutkował suchością skóry. Dlatego sucha skóry często towarzyszy osobom odchudzającym się.

Warto także skupić się na swoim zdrowiu, bowiem sucha skóra może być objawem chorób ogólnoustrojowych takich jak cukrzyca, przewlekłe choroby wątroby czy nerek oraz niedoczynność tarczycy. Wówczas odpowiednia pielęgnacja będzie niewystarczająca, ponieważ przede wszystkim należy leczyć chorobę podstawową. Suchość skóry może towarzyszyć również takim schorzeniom skóry jak atopowe zapalenie skóry czy łuszczyca.

Przyczyn suchej skóry jest wiele. Warto najpierw zlokalizować je, aby wyeliminować czynniki nasilające objawy lub leczyć chorobę podstawową doprowadzającą do takiego stanu. A jeśli jest to po prostu cecha konstytucjonalna, należy odpowiednio skórę pielęgnować.

