Zakupy przyspieszają rozwój dziecka

Fot. Fotolia

Wspólne robienie zakupów z rodzicami pomaga w rozwoju dziecka, podobnie jak rysowanie i malowanie – do takich wniosków doszli naukowcy z Oxford University. Okazuje się bowiem, że kupowanie z mamą lub tatą rozwija w dziecku umiejętności nawiązywania relacji z innymi, a także wpływa pozytywnie na nastrój. To dobra wiadomość, zważywszy na fakt, że ponad 84% rodziców w Polsce robi zakupy w towarzystwie swoich pociech – wynika z sondy katowickiej Silesia City Center.

Reklama

Zakupy rozwijają umiejętności motoryczne dziecka

Już nie tylko rysowanie, malowanie i wycinanie z papieru ma wpływ na rozwój dziecka i umiejętności, jakie nabiera ono w bardzo młodym wieku, także robienie zakupów z rodzicami - tak twierdzą naukowcy z Oxford University i The Open University w Wielkiej Brytanii.

Ich zdaniem zakupy dostarczają dzieciom nieustannie nowych wrażeń, stymulują ciekawość otoczenia, dają także możliwość spotkania z ludźmi, a tym samym rozwoju umiejętności interpersonalnych. Swoje badania naukowcy oparli na ankietach przeprowadzonych w Niemczech na grupie ponad 800 rodziców.

Wynika z nich, że maluchy, które od dzieciństwa uczestniczą w zakupach, mają nie tylko lepiej rozwinięte umiejętności motoryczne, np. potrafią się same ubrać, jeść samodzielnie, łatwiej także nawiązują kontakt z ludźmi w porównaniu z 2-3-latków, które swoją codzienną aktywność ograniczają do rysowania, oglądania książek z obrazkami, zabawy na placu zabaw, czy oglądania TV.

Interakcja pomiędzy dzieckiem, a rodzicem podczas zakupów sprawia, że jest ono szczęśliwsze. Zdaniem naukowców pozytywny wpływ zakupów na 2-3 latka jest efektem stymulacji wizualnej i nieustannej zmiany otoczenia i scenerii, która fascynuje ciekawe świata dziecko.

Zobacz także: Jak przetrwać zakupy z dzieckiem?

Reklama

Większość rodziców zabiera dzieci na zakupy

Sami rodzice nie stronią od wspólnych zakupów z dzieckiem. Dziś 84% rodziców deklaruje, że regularnie zabiera malucha na zakupy. Natomiast 4% rodziców oddaje dzieci na czas zakupów do specjalnych bawialni w centrach handlowych. Aż 91% rodziców przyznaje, że zdarzyło im się wybrać na zakupy z niemowlakiem.

72% rodziców jest zdania, że zakupy nie mają negatywnego wpływu na malucha. 59% z kolei twierdzi, że mogą one rozwijać ciekawość dziecka. Tylko w 12% przypadków zdarzyło się, że dziecko rozpłakało się w trakcie kupowania – wynika z sondy przeprowadzonej na grupie 300 rodziców przez Silesia City Center w Katowicach.

"Polacy robią dziś częściej zakupy z dzieckiem niż ze swoim partnerem lub partnerką. Często planując wypad do centrum handlowego, dopasowujemy czas trwania zakupów do malucha, trasę a nawet porę dnia. Coraz częściej zapewniamy także dziecku dodatkowe atrakcje w trakcie kupowania lub oddajemy dziecko „na przechowanie” w ręce opiekunek w specjalnych bawialniach" – mówi Ewa Marcinek, dyrektor Silesia City Center.

Źródło: Materiały prasowe Guarana PR

Zobacz także: Udane zakupy z dzieckiem - czy to możliwe?