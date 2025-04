Bentley Organic - kosmetyki dla niemowląt

Skóra niemowląt potrzebuje specjalnej pielęgnacji

Skóra dzieci różni się od skóry dorosłych pod wieloma względami. Najogólniej rzecz ujmując, skóra niemowląt jest delikatniejsza i bardziej wrażliwa. A to wszystko za sprawą niedojrzałego układu skórnych naczyń krwionośnych i włókien nerwowych, mało sprawnych gruczołów potowych, obniżonej produkcji melaniny, większej wrażliwości na działanie czynników zewnętrznych, małej ilości lipidów i neutralnego PH. Nic więc dziwnego, że ciało dziecka wymaga specjalnej pielęgnacji odpowiednimi kosmetykami. Tylko dzięki prawidłowemu natłuszczaniu i nawilżaniu ciała niemowlęcia można uniknąć u niego podrażnień, łuszczenia czy pęknięć naskórka.

Jak pielęgnować skórę dziecka?

Aby dobrze dbać o skórę dziecka, warto sięgać po preparaty pielęgnacyjne oparte na bazie naturalnych, organicznych składników, np. mleczko do ciała z rumiankiem, aloesem i naturalną witaminą Bentley Organic oraz olejek pielęgnacyjny z wyciągiem ze słonecznika, jojoby i rumianku Bentley Organic. Naturalne, organiczne, specjalnie wyselekcjonowane składniki, gwarantują pełną ochronę delikatnej i wrażliwej skóry dziecka - odpowiednio ją nawilżają, wspomagają jej funkcje ochronne, eliminują ryzyko wystąpienia problemów skórnych, koją, łagodzą, odżywiają.

Aby uniknąć podrażnień i alergii skórnych u niemowląt, dobrze jest korzystać z kosmetyków opartych na naturalnych składnikach, pozbawionych barwników i sztucznych substancji zapachowych. Produkty do pielęgnacji dziecka Bentley Organic są tworzone na podstawie składników hodowanych organicznie.

Źródło: Materiały prasowe Pawłowska Media/ (dr)

