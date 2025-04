Pierwszego stycznia 2017 roku wszedł w życie nowy wykaz leków refundowanych. Znalazło się na nim ponad 80 nowych produktów leczniczych.

Reklama

Nowa lista leków refundowanych 2017 – jakie zmiany w niej zaszły?



Co dokładnie się zmieniło? Nowa lista obejmuje osiem nowych programów lekowych obejmujących leczenie:

zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry,

idiopatycznego włóknienia płuc (IPF),

części pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych,

wrodzonych zespołów autozapalnych,

mielofibrozy,

ciężkiej, aktywnej postaci spondyloartropatii osiowej,

przerzutowego gruczolakoraka trzustki,

leczenia spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu.

To nie wszystko: wprowadzono też zmiany w czterech programach lekowych obowiązujących do tej pory – chodzi o leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna, wysiękowej (neowaskularnej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz stwardnienia rozsianego.

Listy leków refundowanych na Polki.pl!

84 nowe leki na liście

Jak podaje PAP, w sumie do nowej listy dodano 84 leki – w tym 60 do listy aptecznej, 11 w zakresie chemioterapii, a 13 – programów lekowych. Dla 110 produktów obniżono, a w przypadku 9 – podwyższono urzędowe ceny zbytu. Pacjenci będą musieli dopłacić do 375 produktów, a przy 506 dopłata będzie niższa niż dotychczas. Ceny detaliczne brutto spadną dla 475 produktów, a wzrosną dla 310.

Przypominamy, że lista refundacyjna jest aktualizowana co 2 miesiące, dzięki czemu można wprowadzać na nią nowe produkty o udowodnionej skuteczności.

Reklama

Nowa lista leków refundowanych oraz bezpłatnych dla seniorów!