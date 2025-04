2 z 5

Hitaxa Fast – lek OTC na alergiczne zapalenie nosa czy pokrzywkę. Jego największą zaletą jest to, że tabletki rozpuszczają się w ustach i nie musimy ich niczym popijać. Wskazania: objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (tj. zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład na roztocza). Do objawów tego stanu zalicza się: kichanie, swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

Do rodziny leków Hitaxa Fast należy również Hitaxa Fast Junior, przeznaczony dla dzieci od 6. roku życia. Cena jednego opakowania: ok 12 zł/10 sztuk (dla dorosłych) i ok. 14 zł/10 sztuk (dla dzieci).