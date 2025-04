Dlaczego piłuje się zęby?

Zabieg spiłowania zębów wykonuje się w celu nadania im odpowiedniego kształtu. Decydującą rolę odgrywają tutaj względy estetyczne, niekoniecznie zdrowotne. Piłowanie zębów wykonuje się sporadycznie. Niewiele osób zgłasza się do specjalistów, by nadać nowy kształt swoim zębom. Najczęściej na taką ingerencję w naturę decydują się kobiety, jednak dentyści apelują, by bez potrzeby nie wykonywać takiego zabiegu.

Reklama

Dla kogo wskazany jest zabieg ?



Przede wszystkim są to względy estetyczne. Na spiłowanie zębów decydują się osoby, które nie są zadowolone z ich naturalnego wyglądu.

Częściej wykonuje się natomiast przypiłowanie szkliwa. Jest to wskazane przy zakładaniu mostów protetycznych, czyli adhezyjnych, które stosuje się m.in. gdy w szczęce brakuje kilku zębów.

Jakie są przeciwwskazania?



Zabiegu nie można przeprowadzić u osoby, której zęby są spiczaste, rosną nierównomiernie. W takim przypadku stomatolodzy polecają zastosowanie koronek, które mają pomóc nadać im odpowiedni kształt, wygląd. Nakłada się je na zęby podobnie do zamieszczania plomb.

Zobacz też: Po co nam piękne zęby?

Zabieg i co po nim?



Konturingowi, czyli spiłowaniu zębów i nadaniu im pożądanego kształtu, można poddać się, jeśli zęby są zdrowe. Zabieg wykonuje się przy pomocy wierteł, gumek oraz krążków ściernych. Przy ich wykorzystaniu stomatolog może zrównać zęby do jednego poziomu. Konturing jest procesem, który ingeruje w strukturę zęba – naruszone zostaje przede wszystkim szkliwo. Zabieg może być bolesny, dlatego też warto przed jego rozpoczęciem poprosić o znieczulenie, choć zdaniem niektórych nie jest ono potrzebne. Korekcji kształtu zębów można dokonać nawet podczas jednej wizyty w gabinecie.

Zabieg zawsze kończy się wyrównaniem oraz polerowaniem powierzchni zębów.

Po zabiegu zęby mogą być bardziej wrażliwe na ciepłe i zimne potrawy. Podczas przyjmowania zimnych pokarmów może pojawiać się dyskomfort, ból. Konturing nie uszkadza struktury zębów.

Zabiegi korygujące kształt zębów należy wykonywać tylko w tych gabinetach, które oferują zabiegi stomatologii estetycznej. Spiłowania zębów można dokonać w Polsce.

Reklama

Body modifications



Piłowanie zębów to również jedna z form upiększania i modyfikacji naszego ciała, czyli body modificatons. Wiele osób decyduje się na nadanie zębom wyjątkowego kształtu – często dalece odbiegającego od naturalnego. Za jednego z prekursorów tego rodzaju zmian wizerunku uważa się Erika Sprague’a, którego zęby przypominają kły, trójkąty. Mężczyzna ten stał się idolem i wzorem dla wielu osób. Na forach internetowych można znaleźć mnóstwo wpisów dotyczących przeróżnych modyfikacji, w tym także zębów. Wśród argumentów najczęściej wymienia się chęć wyróżnienia się z tłumu. Obecnie liczy się oryginalność. Niektórzy uważają także, że zęby spiłowane jak u Erica wyglądają pięknie.

Zdaniem ekspertów ingerowanie w naturalny wygląd zębów może mieć podłoże w tradycji etnicznej. Niektóre z plemion od dawien dawna piłują swoje zęby na wzór tych, jakimi obecnie cieszy się wspomniany wyżej Eric Sprague. Wśród nich można wymienić chociażby plemię Mentawai z Malezji, którego znakami rozpoznawczymi są spiłowane zęby oraz tatuaże.

Zobacz też: Ekstrawaganckie zęby, czyli luksusy w stomatologii