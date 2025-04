Jak ocenić rozmiar migdałków podniebiennych?

Migdałki podniebienne znajdują się pomiędzy łukami podniebiennymi symetrycznie i obustronnie w jamie ustnej. W warunkach prawidłowych powinny być praktycznie niewidoczne, schowane w łukowatych zagłębieniach śluzówki. Duże migdałki zajmują miejsce do języczka, natomiast średnie widoczne są do połowy odległości pomiędzy łukami a języczkiem.

Objawy przerostu migdałków podniebiennych

Powiększenie migdałków podniebiennych jest związane z trzema objawami. Przede wszystkim powoduje ono znaczne utrudnienie oddychania na poziomie gardła środkowego. Dzieje się tak również w nocy, a powikłaniem może być chrapanie i bezdechy w trakcie snu. Dziecko będzie podsypiać w ciągu dnia, może stać się apatyczne i niechętne do zabawy. Mając tak bardzo zwężone ujście jamy ustnej ogromnym problemem jest przełykanie pokarmów, szczególnie stałych. Ból w trakcie jedzenia i utrata masy ciała są charakterystycznymi objawami u małego człowieka. Dodatkowo zaburzenie przepływu powietrza powoduje nieprawidłowy rozwój mowy i problemy z wypowiadaniem niektórych dźwięków.

Czy można wyleczyć przerost migdałków?

Leczenie w pierwszej kolejności ma za zadanie zmniejszenie odczynu zapalnego- w przypadku zapalenia bakteryjnego stosuje się antybiotyki. Lekarz przeprowadzi również diagnostykę różnicową w kierunku alergii. W następnej kolejności stosuje się jedną z technik chirurgicznych. W przypadku przerośnięcia migdałków podniebiennych wykonuje się tonsillektomię lub tonsillotomię. Tonsillotomia polega na zmniejszeniu rozmiarów migdałków tak, by mieściły się one za łukami podniebiennymi. Jest to technika skuteczna i bardzo korzystna jako że pozostała tkanka spełnia nadal funkcje obronne w organizmie. Tonsillektomia natomiast jest zabiegiem, w którym wyłuszcza się cały migdałek razem z torebką. Mamy wówczas pewność, że tkanka nie odrośnie, jednak z drugiej strony postępowanie takie obniża odporność ustroju.

Wskazaniami do operacji są problemy ze spaniem lub epizody bezdechu w trakcie snu oraz częste infekcje uniemożliwiające prawidłowy rozwój i obecność szkolną.